La situación en Cataluña dispara el patriotismo: una empresa ve triplicada la demanda de banderas de España

La empresa Sosa Días, dedicada a la producción de banderas, ha confeccionado 24.000 banderas de España en previsión de un incremento de la demanda ante la situación en Cataluña. En estos últimos días, los pedidos de banderas de España se han "triplicado", ha explicado José Luis Díaz, el presidente de esta empresa madrileña, de ahí el número de banderas que se han fabricado en el último mes.

"Hay una cosa importante y es que la bandera de España ya no se usa solo para el fútbol, se está utilizando por algo patriótico", ha afirmado el empresario, que también produce banderas para publicidad y que, en los últimos tiempos, debido a la crisis ha visto reducir su facturación en más de la mitad. Concretamente, ha explicado, en este último mes se han fabricado 10.000 banderas de tamaño 100 x 150 centímetros, que son las que "más se venden"; 7.000 de 50 x 75; y otras 7.000 de 210 x 140.

No ha podido dar una cifra exacta del número de banderas vendidas en el último mes, ya que la fábrica "no recibe pedidos grandes; se van vendiendo en pequeñas cantidades, de 10, 30, 50, etc", pero lo que sí es cierto, ha afirmado, es que en este último mes se están demandando "muchísimas más" banderas.

Afirma que "esteladas" no producen porque "éstas se hacen en China, al igual que ocurre con las del fútbol; y ahí, no se puede competir; los sueldos son 60 euros al mes o de 80", ha afirmado. Ha añadido que muchas de las banderas "que se ven por ahí", también de España, provienen de China, unas enseñas que "por su calidad, no pueden ondear en un mástil, ya que se desintegran simplemente con vientos de 30 kilómetros por hora", ha explicado.