Servinabar niega que Santos Cerdán tuviera participaciones en la empresa

La empresa navarra Servinabar 2000, S.L., una de las compañías señaladas en la investigación por una presunta trama de amaños en contratos de obra pública, ha negado rotundamente que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, haya tenido participación alguna en su estructura societaria. La compañía ha emitido un comunicado oficial para desmentir las informaciones que la vinculan con el político navarro, a raíz de las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El pronunciamiento de Servinabar surge tras conocerse que, durante un registro en la vivienda del administrador único de la empresa, Joseba Antxon Alonso Egurrola, los agentes de la UCO encontraron un documento en el que presuntamente se acreditaría que Cerdán era propietario del 45% de la empresa. Este hallazgo ha intensificado el interés mediático y político en torno a la figura del dirigente socialista y a las ramificaciones de la investigación judicial en curso.

Ante estos hechos, Servinabar ha aclarado: "Santos Cerdán no ha sido nunca, ni es, socio de Servinabar 2000, S.L.". La declaración, firmada por Alonso Egurrola y enviada al Diario de Noticias, enfatiza que "no existe ninguna escritura notarial que acredite que Santos Cerdán haya adquirido participaciones sociales de esta empresa". La empresa insiste en que no hay base documental que sostenga dicha acusación.

Asimismo, la compañía ha cuestionado la veracidad de ciertas informaciones recogidas en el informe de la UCO. "Contiene numerosas e inexactas noticias", señala el comunicado, y subraya que, en el procedimiento penal derivado de la investigación, ni la empresa ni su administrador han sido imputados por ninguna actividad delictiva concreta. "Y, en ningún caso, se ha cometido delito alguno por nuestra parte", concluye Servinabar, mostrando su disposición a colaborar con la justicia y defendiendo su inocencia.

El informe de la UCO sitúa a Servinabar 2000 como una de las principales firmas implicadas en la supuesta red de amaños, que habría operado adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de favores y beneficios particulares. No obstante, la defensa de la empresa recalca que las pruebas presentadas hasta el momento no demuestran su participación directa ni la de sus responsables.

La noticia ha tenido repercusión en el ámbito político, dado el papel que desempeñó Cerdán dentro del PSOE hasta su reciente salida del cargo. La formación socialista, por el momento, no ha emitido una declaración oficial sobre la información difundida, mientras que la oposición ha exigido una investigación "transparente y rigurosa" para esclarecer los hechos.

Por ahora, la investigación continúa su curso en la Audiencia Nacional, que analiza la documentación incautada y los testimonios recogidos en los registros. La trama de amaños sigue sumando implicaciones en distintas comunidades autónomas, mientras las empresas y personas salpicadas por el caso intentan defender su imagen pública ante la creciente presión judicial y mediática.

