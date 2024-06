Los secretos y entresijos de la abdicación del rey Juan Carlos I

Se cumplen 10 años de la abdicación de Juan Carlos I. Una decisión meditada y que llevaba tres meses cocinándose en secreto. Muy pocas personas lo sabían. Fue el epílogo de un plan institucional desarrollado en secreto para no alimentar un debate sobre la Jefatura de Estado en un momento de desgaste de la Corona y de agitación en España por la crisis. Fue una decisión "muy meditada" por Juan Carlos I, que abdicó a los 76 años y que tomó sobre finales de febrero de 2014.

Sus tribulaciones personales y familiares desaconsejaban el principio que siempre defendió de que sería rey hasta la muerte. El emérito pactó la decisión con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. El 2 de junio de 2014 lo anunció a los españoles en un mensaje institucional televisado.

"He querido ser el rey de todos los españoles (...) Mi hijo Felipe encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica", exclamó en su despedida en un mensaje desde el Palacio de la Zarzuela. La abdicación la anunció Mariano Rajoy, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa convocada por sorpresa con una hora de antelación, que desató todo tipo de especulaciones.

"Fue bastante milagroso que no se filtrara nada en todo ese tiempo. El 2 de junio, me levanté a las 6.00 horas, puse la radio... y silencio. Ni una palabra de lo que iba a pasar pocas horas después. Y me volví a dormir", reveló el que era entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en un coloquio en el que participó el pasado miércoles en el Ateneo de Madrid.

Era un momento en el que la Corona estaba sufriendo una erosión. El caso de corrupción en el que estaba implicado el entonces marido de su hija Cristina, Iñaki Urdangarín, y por el que después fue condenado a prisión desgastó a la institución. También salió a la luz el accidente que tuvo el monarca en 2012 en Botsuana que desveló que el Rey se encontraba de cacería en ese país africano, en plena crisis económica, y acompañado por Corinna Larsen, con la que entonces mantenía relación. Tras el anuncio, Juan Carlos I telefoneó a líderes políticos, presidentes regionales, agentes sociales, mandatarios extranjeros y casas reales para despedirse personalmente.

Solo 17 días después, Felipe VI era proclamado rey de España con el compromiso de modernizar la monarquía. Desde entonces ha vivido grandes desafíos como la crisis en Cataluña y el referéndum del 1 de octubre. Dos días después Felipe VI pronunció un discurso en el que condenó las acciones de los líderes del 'procés' y reafirmó la unidad de España. Otro de los momentos clave llegó tras conocerse las investigaciones alrededor de su padre en 2020, que renunció a su herencia y le retiró la asignación que recibía de la casa real.

Desde entonces el rey Juan Carlos fue reduciendo su agenda pública. Participó en algunos actos públicos. Justo cuando se cumplían cinco años de su abdicación, le escribió esta carta a Felipe VI. Comunicó su deseo de retirarse por completo de la vida pública. Para entonces, varias informaciones sobre su patrimonio en el extranjero empezaban a salpicar a Juan Carlos I: cuentas en paraísos fiscales, supuestas comisiones irregulares. Cinco meses después de que Felipe VI renunciase a la herencia, el rey emérito comunicó en una carta su decisión de de marcharse de España. Juan Carlos I se trasladaba a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. Luces y sombras de 39 años de reinado, el más largo de España y con un papel clave tras una dictadura para la consolidación de la Democracia.

