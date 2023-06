Santiago Abascal rechaza la violencia de género porque "es un concepto ideológico"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que existe una violencia "contra las mujeres" pero ha añadido que "el género" es un concepto "ideológico" que no comparten en su partido.

"Creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que no compartimos", ha argumentado.

Además, ha acusado al PP de "haber comprado" las calumnias de la izquierda contra Vox. Abascal ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en Telecinco en la que se ha referido al documento que Vox ha hecho público hoy en las redes sociales y que recopila en doce puntos las medidas que proponen para proteger a las mujeres.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado hoy, muy tajante, que no dará "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia de género. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes en un desayuno informativo que no dará pasos atrás en la lucha contra la violencia machista y se ha dirigido tanto a la izquierda como a Vox para recalcar que protegerá a las mujeres y no derogará las leyes aprobadas por su partido en igualdad.

Feijóo ha recalcado que ni se le "ocurrirá" negar la violencia machista, ni hacer leyes que desprotejan a las mujeres ni "derogar las propias leyes que ha hecho el PP.

Lona contra el movimiento LGTBI+

Este mismo lunes, colectivos LGTBI+ han denunciado la lona publicitaria "del odio" que Vox ha desplegado en la calle Alcalá de Madrid.

En ella se ve mano con una pulsera de España tirando a la papelera logos como el del movimiento feminista, la Agenda 2030 y el partido comunista, la bandera independentista y la propia bandera LGTBI y trans.

22 mujeres muertas en 2023

Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta junio de 2023 ascienden a 22, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. En junio de 2023 un total de 2 mujeres han sido asesinadas víctimas de la violencia machista, lo que representa una variación de -2 respecto al mismo mes del año anterior.