Santiago Abascal: "El PNV es más de dar la mano a etarras"

PNV y Vox se han intercambiado duros reproches después de que al concluir el debate televisivo de este pasado viernes el portavoz nacionalista, Aitor Esteban, le negara el saludo a Iván Espinosa de los Monteros. Esteban y Espinosa de los Monteros protagonizaron en el debate momentos de gran tensión y al concluir el mismo el primero rechazó el saludo del portavoz de la formación de Santiago Abascal.

Este sábado en Twitter el PNV ha reconocido que Esteban negó el saludo a "un tipo que cinco minutos antes le había llamado a él y a las mujeres y hombres del PNV 'racistas y xenófobos". Sostiene la formación presidida por Andoni Ortuzar que "no es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas".

Este tuit, que contiene las imágenes del momento en el que Esteban evita el saludo, ha tenido la respuesta del líder de Vox. Santiago Abascal ha afirmado: "El Partido Nuecista Vasco (PNV) es más de dar la mano a etarras".

Abascal añade a su frase tres fotografías pasadas en las que se ve al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, saludando al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y a expresidente de la formación nacionalista Xabier Arzalluz al histórico dirigente de Herri Batasuna Jon Idigoras.

Ya este domingo en un mitin del PNV Ortuzar y Esteban se han referido a lo sucedido. "No vamos a permitir que manchen el nombre de nuestro partido y de Euskadi quienes basan su discurso en el odio, los herederos del franquismo, que piden nuestra ilegalización y la eliminación del autogobierno, que nos llaman racistas y xenófobos. No contribuiremos a blanquearlos. Nos van a tener enfrente", ha proclamado Esteban. Según Ortuzar, a los de Vox "no hay que darles la mano, hay que darles lecciones de lo que es este país, de dignidad y democracia".

En la polémica también ha entrado el exeurodiputado y exdirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz quien, también a través de las redes sociales, ha dicho que lo ocurrido anoche "es normal porque el PNV bastante tiene con 'coleguear' y dar la mano a etarras en sus akelarres conjuntos".