Santiago Abascal (Vox): "Estos 11 escaños en las elecciones en Cataluña 2021 son una gesta histórica"

Vox ha entrado en estas elecciones en Cataluña 2021 irrumpiendo con 11 diputados en el Parlament, lo que han celebrado los seguidores del partido y los políticos del mismo. Santiago Abascal ha aparecido ante los medios para agradecer el apoyo recibido y ha hecho alusión a una campaña electoral, en su opinión, "violenta": "Vox en Cataluña ha tenido que realizar la campaña más difícil de la Europa democrática".

Además, ha culpado al vicepresidente de España y "algunos medios" de "relativizar los delitos electorales y clima de violencia". "Estos 11 escaños son una gesta histórica, Vox ha derrotado a la violencia en esta campaña", ha zanjado, en este sentido.

Cambiando el tono del discurso, Abascal ha afirmado que, aunque no han obtenido una victoria, "hoy de inicia una esperanza en Cataluña", incluso para los que no les han votado. "Vox va a estar a la altura de las circunstancias y no caer en una euforia absurda", ha concluido.

'Sorpasso' a PP y Ciudadanos

El buen resultado de Vox le ha llevado ha hacer un 'sorpasso' a PP, que ha pasado de 4 a 3 escaños y ha quedado en último lugar, y a Ciudadanos, que ha pasado de 36 a 6 escaños y ha protagonizado el gran batacazo electoral de la jornada.

Ignacio Garriga también celebra el resultado

El candidato de Vox a presidir la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, ha celebrado los resultados junto al presidente de su partido. "Gracias al apoyo de más de 200.000 catalanes nos hemos convertido en los líderes de la oposición frente al separatismo y la izquierda", ha enfatizado.

"Hemos pasado y pasaremos", proclamó, frente al grito "no pasarán" que algunos proclamaban contra su partido.