Santamaría y Maillo aseguran que la baja participación no deslegitima el proceso para elegir a un nuevo líder del PP

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado en Onda Cero que la baja participación de los inscritos en el proceso de las primarias para elegir al sustituto de Rajoy, se debe a que "los afiliados activos son un 10%", por lo que ya esperaba estos datos.

Asimismo, afirma que "no deslegitima" el proceso y explica que aún no sabe a quién votará, "a priori no tengo ningún favorito".

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría asegura que "Rivwera fue elegido por menos de 6.000 votos, por lo que no es una cuestión de legitimidad".