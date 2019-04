Santamaría cree que Casado debería escuchar a los militantes y dice que "no tiene ni idea" de si Rajoy pidió algo a De Cospedal

La candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que su rival, Pablo Casado, "debería escuchar a los militantes", que son los "dueños" del partido y decidieron en la primera vuelta darle más apoyos a ella.

En declaraciones en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha asegurado que desconoce si Mariano Rajoy pidió a María Dolores de Cospedal que apoyase una lista de integración que encabezase la vicepresidenta.

"No tengo ni idea, a mí desde luego no me ha pedido nada ni me ha dicho absolutamente nada y yo puedo hablar por mí", ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría sobre las informaciones que apuntan que Mariano Rajoy pidió a María Dolores de Cospedal apoyar una lista de unidad encabezada por la exvicepresidenta. la candidata. Más tarde, en declaraciones a RNE, recogidas por EFE, ha añadido que no es ella la que tiene que dar explicaciones sobre lo publicado, porque esas afirmaciones "afectan a "afectan a María Dolores" y no a ella, que desde "el minuto cero" ha pedido "unidad" en el partido.

"Respeto las ambiciones personales de cada uno pero es más importante la ambición de partido", ha dicho también sobre Casado, para insistir en que ella se queda "con la voz de los afiliados" que "por primera vez" han hablado y la hicieron ganadora de la primera vuelta.