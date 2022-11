Sánchez da la voz de alarma por el cambio climático: "Es la última década que tenemos para cambiar el rumbo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Egipto para participar en la Conferencia sobre el Cambio Climático y quiere tener un papel importante en ella. Sánchez ha lanzado un mensaje, en su cuenta de Twitter, en el que advierte del peligro de la inacción ante al cambio climático.

Sánchez lanza una advertencia por la sequía extrema

"La ciencia nos dice que nos encontramos en la última década de la que disponemos para cambiar el rumbo. Debe ser la década de la acción. No de la planificación. No de las promesas. No de las propuestas. De la Acción", ha expresado en un artículo publicado en 'El País', junto al presidente de Senegal, Macky Sall.

En ese mismo artículo, exponen que las sequías están desestabilizando a las comunidades y a la economía de todo el mundo. "Se están transformando en amenazas existenciales a medida que convergen múltiples desafíos", señalan.

La Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía

Por ello, y aprovechando la Conferencia sobre el Cambio Climático de Sharm el-Sheikh, en Egipto, han anunciado que lanzarán una Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, en la que estarían involucrados líderes mundiales así como organizaciones internacionales y con la que se luchará contra la sequía extrema.

En este sentido, ambos dirigentes alertan que la frecuencia de las 'megasequías' está en aumento, y ahora se da una cada seis años. "Pero ahora podemos cambiar todo esto. En esta década. Porque las respuestas de emergencia que se utilizaban en el pasado no servirán y las sequías que se avecinan serán mucho más mortales", aseveran.

"Solamente seremos resilientes al cambio climático si nuestra tierra lo es. La creación de resiliencia ante los desastres causados por la sequía es la forma de asegurarse los avances que podamos lograr en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente para las personas más vulnerables", han sentenciado Sánchez y Sall.

Por otro lado, está previsto también que el presidente participe en varios encuentros sobre transición a las energías renovables y a las descarbonización del transporte marítimo. Pero la sequía, por ahora, es la prioridad del Gobierno.