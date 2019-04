Sánchez tiende la mano a Iglesias pese a su "pataleta" de "niño pequeño"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tendido la mano al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para la formación de un Gobierno de izquierdas "a la portuguesa" a pesar de la "pataleta" de "niño pequeño" y el intento de "chantaje" protagonizado por Iglesias en las últimas horas.

"Yo lo que le pediría es que dejara las pataletas, que parecía más un niño pequeño que poco más o menos dijo que si no se hacía todo lo que él quería dejaba de respirar", ha ironizado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Sánchez ha recordado al líder de Podemos que "negociar en democracia no es chantajear", que influir "no es imponer" y que acordar "no es bloquear".

Sánchez ha criticado la actitud de Podemos que rechazó un acuerdo para la Mesa del Congreso con el PSOE porque quería asegurarse cuatro grupos parlamentarios -el matriz de Podemos y otros tres para sus "marcas" territoriales- a pesar de que no lo permite el Reglamento. "Lo que le preguntaría a Iglesias es qué concepto de la democracia tiene", ha denunciado. Pese a estas críticas, el líder del PSOE ha emplazado a Podemos a anteponer el deseo de "millones de españoles" que quieren una alternativa de Gobierno a sus intereses partidistas.

"En el momento en que fracase el señor Rajoy, si es que fracasa, el PSOE asumirá su responsabilidad y la responsabilidad del PSOE es propiciar ese cambio y liderar un pacto de izquierdas", ha insistido. Preguntado si considera que lo que se vivió en la primera sesión del Congreso fue "un circo", Sánchez ha eludido criticar la actitud de los diputados de Podemos, y sí la presencia en el hemiciclo del diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna, apartado del grupo popular por sus negocios en el extranjero y que ayer se dio de baja del PP.

"Lo que me pareció un escándalo fue que Gómez de la Serna sea hoy diputado en el Congreso. Una vergüenza, no puedo entender cómo una persona que esta siendo investigada por comisiones irregulares esté sentado en el escaño por la permisividad del PP y de Rajoy con la corrupción", ha denunciado.