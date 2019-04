Sánchez plantea, frente al "inmovilismo" de Rajoy, un pacto para reformar la Constitución

PARA SOLUCIONAR LAS TENSIONES CON CATALUÑA

El PSOE comenzará a trabajar de inmediato en un plan de reforma Constitucional frente al "inmovilismo" del presidente del Gobierno en relación a la crisis abierta en Cataluña.Pedro Sánchez asegura que el Gobierno de Rajoy está "agotado y resignado". Por otro lado, el líder socialista no ha aclarado públicamente si su partido pagará o no las defensas de Chaves y Griñán, aunque en privado sí ha admitido que no lo hará.