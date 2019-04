Sánchez opina que "no es tiempo de querellas ni monólogos cruzados" entre Rajoy y Mas

"Creo que va siendo hora de que el presidente del Gobierno dé solución y respuesta a esos 23 puntos de la Generalitat como medida a corto plazo", ha señalado en declaraciones a los medios después de reunirse con representantes sociales y económicos catalanes en Barcelona.

El líder socialista ha apuntado que este gesto sería un primer paso al que tendría que acompañar, "a medio plazo", la apertura de negociaciones para reformar la Constitución. "No es tiempo de tribunales, no es tiempo de querellas, no es tiempo tampoco de cartas ni de monólogos cruzados", ha sostenido Sánchez, que ha reivindicado la vía política como alternativa a la judicial, ya que alerta de que la última "empeora aún más el problema", en alusión a la querella contra Mas.

Pedro Sánchez ha explicado que en los próximos meses frecuentará Cataluña para explicar su propuesta federal a los representantes de la sociedad catalana, y ha negado que estas visitas se deban a la posibilidad de unas elecciones anticipadas en la comunidad.

En caso de unas hipotéticas elecciones anticipadas en Cataluña, el secretario general del PSOE ha confiado en que el PSC remontará las actuales encuestas, que le auguran un mal resultado, y se hará con el espacio de centro en Cataluña. "Ahora mismo hay mucho extremo, mucho extremista, y poca centralidad. Creo que este espacio lo va a ocupar con acierto el PSC en Cataluña y el PSOE en el resto de España", ha resuelto.