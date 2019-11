Sánchez evita definir a Cataluña como una nación en un rifirrafe con Casado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado; y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tardaron poco tiempo en protagonizar uno de los primeros de los rifirrafes de la noche.

Los cinco representantes políticos abordaban el primer bloque del debate electoral, cohesión territorial, cuando Pablo Casado le preguntó al Pedro Sánchez si Cataluña era una nación. En ese momento se ha desatado el primer desencuentro.

"No deja de ser curioso, señor Casado. Ustedes se habrá leído los estatutos de muchas comunidades autónomas, pero son ustedes quienes han gobbernado con la extrema derecha en algunos comunidades españolas", respondió Sánchez, evitando responder a Casado.

"Como no contesta él, ya lo digo yo: España es una nación de naciones", ha afirmado el líder de los populares al sacar una muestra en el que Sánchez decía esa misma frase. "Usted está maniatado. No puede gobernar en España quien no cree en la unidad", ha concluido. A lo que Sánchez ha contestado: "¡Qué barbaridad!".