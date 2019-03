Sánchez: "España no necesita a quienes pescan en el río revuelto de la desesperanza"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido de que, pese a que el presidente del Gobierno habla de que "la crisis empieza a ser historia", no se ha dado cuenta de que "quien empieza a ser historia es el propio Mariano Rajoy". Sánchez ha hecho estas manifestaciones en un acto que ha puesto fin a las dos jornadas en las que ha estado en tierras extremeñas y donde se ha reunido con socialistas portugueses, entre ellos su secretario general, António Costa, un encuentro en el que también ha participado el líder extremeño Guillermo Fernández Vara.

"Es mucho mas dura la vida con Rajoy que con los gobiernos socialistas", ha asegurado el líder del PSOE, que ha alertado de que si la derecha continúa en el Gobierno no habrá una "recuperación justa", por lo que van a poner "todo lo que esté" en su mano para impedirlo.

Lo que pretende hacer el Ejecutivo es "forzar" entre la recuperación económica y los derechos ciudadanos, lo que, según ha dicho, supone la "excusa perfecta" para que el PP imponga su "catecismo ideológico". Ha asegurado que el reto del PSOE siempre "es ganar y gobernar" y aunque al final es una decisión que está en manos de los ciudadanos, "a ganas de ganar a la derecha no nos gana nadie", como tampoco a ganas de luchar contra el paro o a la corrupción "porque es posible una sociedad decente, que no deje a nadie en la cuneta".

Pedro Sánchez les ha recordado a los presentes que cada nuevo recorte llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy "ha hundido más a la clase trabajadora" y ha provocado "la mayor fractura social de España". Por ello, ha convocado al PSOE ha llevar a término el proyecto compartido "de la España de las oportunidades, de la igualdad y el bienestar", que recupere "aquel contrato ciudadano" que consiguieron gobiernos como los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presente en el acto.

A su juicio, España necesita de este proyecto del PSOE y no el que representa el PP "ni tampoco el de que aquellos que pescan en el río revuelto de la desesperanza", y ha advertido de que los recortes de Rajoy "durarán los que dure el gobierno de Rajoy". Por ello, considera que España necesita un plan ético sustentado en valores de igualdad y libertad y, dirigiéndose a un grupo de asistentes que llevan varios días reclamando una vivienda ante la casa del presidente extremeño, José Antonio Monago, ha dicho que "es indecente que haya personas que sufren desahucios".

"En la España y Extremadura que construiremos a partir de mayo, desahucios cero", ha dicho el dirigente socialista, que ha añadido que "si hay dinero para rescatar bancos, tiene que haberlo para rescatar ciudadanos". Ha insistido en que pese a que el Gobierno diga que los españoles ya no tienen miedo a perder su trabajo, "hay muchos españoles que sí tienen miedo a perderlo y otros miedo a no encontrarlo". Pedro Sánchez ha asegurado que la gente debe saber que aunque la crisis pasará, si Rajoy sigue seguirán la reforma laboral y los recortes "y no habrá una recuperación justa", que, según ha dicho, "solo vendrá de la mano de gobiernos socialistas" como ha ocurrido siempre en España.

Ha reiterado que a aquellos que aseguran el PSOE "no lo tiene fácil" hay que preguntarles cuándo lo ha tenido a lo largo de la historia, y ha pedido a los suyos "unidad, fortaleza y salir a ganar". "Si alguien se pregunta por qué hay que votar al PSOE, que se pregunte mejor por quién", ha concluido Sánchez, que ha citado a los parados mayores de 50 años, los jóvenes que han emigrado buscando un futuro, los pensionistas, las mujeres que sufren la desigualdad y la violencia o las familias en riesgo de desahucio.