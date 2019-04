Sánchez: "El señor Rajoy ha encontrado un salvavidas con el señor Iglesias"

Desde las pasadas elecciones del 20 de diciembre se han cumplido ya cuatro meses, tres rondas de consultas del Rey Felipe VI e innumerables idas y venidas de los partidos políticos para intentar formar un Gobierno que parece que tendrá que decidirse en unos nuevos comicios.

Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras su reunión con el Monarca y ha dicho de forma clara y directa que "quedamos abocados a nuevas elecciones" ya que asegura "no se tramitará ninguna propuesta de candidato". El líder socialista, después de ensalzar "el talante y el buen hacer del Jefe del Estado" una tarea que según Sánchez "no era fácil" y con la que el Rey "ha contribuido de una forma ejemplar" ha cargado contra Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, a quienes culpa de que no sea posible "el cambio".

Precisamente sobre el "cambio", el madrileño ha pronosticado que "se retrasa", pero que llegará porque espera que "Iglesias rectifique y aprenda".

Sánchez ha asegurado que "Rajoy ha encontrado un salvavidas con el señor Iglesias" y ha manifestado en diversas ocasiones que Pablo Iglesias "se equivoca" y que sus votantes hoy saben que votar a Podemos es hacerlo "por la continuidad de Mariano Rajoy".

El líder del PSOE ha comunicado al Rey que no cuenta "con más de 131 escaños para poder ser investido Presidente y en consecuencia es insuficiente para hacer frente al bloque del bloqueo del señor Rajoy y del señor Iglesias y en consecuencia ni puedo ni debo someterme a una nueva investidura".

Con sus culpables bien identificados, Pedro Sánche ha puesto el peso del fracaso en la persona de Pablo Iglesias de quien ha dicho "ha echado el candado y ha cerrado la puerta" a un acuerdo y también en Mariano Rajoy.

El candidato socialista ha agradecido a Ciudadanos y a Albert Rivera el acuerdo alcanzado y a Compromís la propuesta de esta misma mañana. Pedro Sánchez ha asegurado que "la incompatibilidad nominal, que no la política, han impedido el pacto" y ha añadido que "los vetos nominales han podido al cambio, los sillones han bloqueado el cambio".

"Nosotros acordamos 200 medidas con Albert Rivera, aceptamos 18 de las 20 medidas de Iglesias y hoy hemos dicho sí a 27 de las 30 de Compromís, pero a todo Iglesias ha dicho que no, ha subrayado. Incluso cuando he planteado un gobierno socialista con independientes de reconocido prestigio". Pero ha censurado que el secretario general de la formación morada haya "primado" sus sillones porque "nunca quiso ver a un socialista al frente del Gobierno",

Reincidiendo en la idea del "bloque del bloqueo de Rajoy e Iglesias", Pedro Sánchez ha dicho que el líder de Podemos "puede vivir mejor con Rajoy que conmigo" pero le ha advertido a la formación morada que sus votantes no lo creen así.

Pedro Sánchez ha establecido un antes y un después en el transcurso de estos cuatro meses y lo ha fijado en la Semana Santa cuando, según sus palabras, "el ala moderada" de Podemos "liderada por Íñigo Errejón" ha perdido la batalla frente al "ala dura liderada por Monedero e Iglesias".