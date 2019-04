Sánchez dice "no" temer un acuerdo con Podemos siempre que se garanticen unos mínimos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que no descarta formar un gobierno de coalición, porque, ha recalcado "lo importante" es que esa coalición "sea fruto de un programa de gobierno compacto".

"La aritmética en la que me muevo supondría no depender de los votos independentistas"

"No me cierro a nada. Estamos en un momento nuevo, estamos pisando terreno ignoto y por lo tanto yo estoy abierto a explorar otras vías, y, por supuesto, si tiene que haber una coalición o no, no lo sé", ha respondido el líder de los socialistas en una entrevista radiofónica cuando se le ha preguntado si prefiere un gobierno monocolor o de coalición.

Eso sí, a pocas horas de reunirse con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado que no le gustó que este dirigente le dijera que quiere "incorporarse" a su gobierno porque "no se fía" de él. "Mal empezamos, si no te fías no entiendo por qué me vas a dar el apoyo", ha recalcado.

Además, Sánchez ha defendido que en esa hipotética puede haber "más partidos políticos", pero, en cualquier caso, ha remachado que ahora lo importante es "ver el para qué" y luego el "con quién". Por eso, ha dicho, está tendiendo la mano "a izquierda y a derecha" para buscar acuerdo en los asuntos que cree que son fundamentales para España.

Sánchez, que ha reconocido que la situación es "complicada", ha dicho que quiere llegar a un acuerdo en el que estén tanto Ciudadanos como Podemos, porque, junto al PSOE, cree que son las "fuerzas del cambio".

De hecho, ha asegurado que no contempla la posibilidad de que ERC y Democracia y Libertad se abstengan para que pueda ser investido. "La aritmética en la que me estoy moviendo precisamente para conformar gobierno supondría no depender de esos votos independentistas", ha dicho, cuando se le ha preguntado si aceptaría ser investido con la abstención de estos partidos.

Pese a las dificultades, ya que hasta ahora Podemos y Ciudadanos se excluyen mutuamente, Sánchez ha confiado en poder llegar a un acuerdo. Y en caso de no conseguirlo, ha apuntado que prefiere ir a nuevas elecciones que facilitar un gobierno del PP.

Eso sí, no ha querido aventurar cómo le afectaría a su futuro político. "La vida sigue y estaré donde quieran mis compañeros y los militantes del PSOE", ha dicho, sin responder si se presentaría a las primarias para ser candidato. "Queda muchísimo tiempo, déjeme por lo menos soñar, intentar ver si puedo formar gobierno", ha añadido.