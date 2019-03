Sánchez Camacho: "Los soberanistas no se pueden arriesgar a llevar a una votación algo que no saben si saldrá con las mayorías que hasta ahora han tenido"

La senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho, ha explicado que en el Senado van a proceder a lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió, que es "aprobar con casi el 83% de los senadores el artículo 155 para proteger la autonomía, la legalidad y garantizar los derechos de los catalanes".

"Ayer el Parlament fue el reflejo más evidente de la absoluta debilidad y fragmentación del bloque independentista", ha indicado Camacho, quien duda de que "si votan una posible DUI" haya una mayoría: "Veo al bloque soberanista débil, fragmentado, enfrentados incluso entre ellos".

En opinión de Camacho, los independentistas "han llegado demasiado lejos. Con el derecho de los catalanes no se puede jugar ni negociar de la manera en la que se ha hecho" y afirma que "no se pueden arriesgar a llevar a una votación algo que quizá no saben que podría salir con las mayorías que hasta ahora han tenido".

Durante la entrevista, se ha confirmado que el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido que la votación en el Parlament sea secreta, tras lo que Camacho ha dicho que lo habrá hecho "para que (los diputados) voten en libertad".