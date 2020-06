Salvador Illa, sobre las "incongruencias" en los datos del coronavirus de Cataluña: "Pone en riesgo al resto de España"

El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de las comunidades y provincias que avanzan de fase en la desescalada del coronavirus. Barcelona pasará el próximo lunes a la fase 1, pese a que el Ministerio ha detectado algunas incoherencias en los datos que proporciona la Generalitat.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que le preocupan las "incongruencias" en el reporte de Cataluña y ha asegurado "habrá que revisarlo porque pone en riesgo al resto de España".

El portavoz sanitario Fernando Simón ha informado en la rueda de prensa que la comunidad había añadido más de 600 muertos que no estaban contabilizados. Asegura que Cataluña lleva días dando datos extraños sobre la evolución de la epidemia en su territorio.

"No es baladí no saber qué está pasando en Cataluña" y, aunque ha incidido en que los problemas están asociados a una zona concreta, ha dicho que podría pasar en otras. "Si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto" entre las administraciones nacional y catalana, ha advertido el experto.

Esta misma mañana, Illa informaba de que la decisión de que Barcelona y su área avance de fase se ha tomado tras analizar los indicadores favorables de la evolución de la epidemia, y de acuerdo con las autoridades sanitarias catalanas, pese a que la Generalitat ha notificado 150 de los 446 nuevos contagios de toda España.