Sáenz de Santamaría: "Puigdemont vive fuera de la realidad y de la ley"

Minutos después de la intervención del presidente de la Generalitat criticando la intervención del rey y apelando a la mediación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, respondía que le producía "sonrojo" que Cales Puigdemont le recuerde al jefe del Estado sus obligaciones constitucionales cuando "estamos aquí porque él ha olvidado todas las suyas, llevando a los catalanes a la mayor fractura e intranquilidad de toda su historia".

Le pide que respete a los catalanes, que no merecen vivir lo que están viviendo: "Unos ciudadanos a los que si no piensan como el señor Puigdemont se les acosa, que tienen que ver cómo a sus hijos se les separa si no piensan como él. España es una democracia, no una dictadura de pensamiento único".

Las palabras de la vicepresidenta fueron reforzadas luego con un comunicado del Gobierno. En él se reitera a Puigdemont que "la negociación en democracia solo tiene un camino: el camino de la ley". Y otra Advertencia al presidente catalán: no van a negociar ninguna ilegalidad, ni a aceptar ningún chantaje.