Ruth Goñi descarta irse al PP tras abandonar C's: "¿Lo higiénico es renunciar al escaño cuando quien ha sido el tránsfuga ha sido la cúpula?"

Ruth Goñi es otro de los nombres que se suman a la desbandada de Ciudadanos en las últimas horas. La senadora navarra ha asegurado que ha "reflexionado mucho entre entregar el acta e irme a mi casa", pero asegura que "por responsabilidad" ha optado por dejar el partido, pero sin entregar el acta ya que considera que "ese escaño que dejo libre va a servir para apuntalar a Sánchez".

Goñi ha manifestado en Antena 3 que desde septiembre ha estado "pensando en abandonar el partido" pero ha sido en la Ejecutiva del pasado lunes cuando ha "quedado claro que los valores liberales de Ciudadanos quedan enterrados y siguen abrazando el 'sanchismo'".

Goñi ha sido fotografiada con Fran Hervías, que ha abandonado la formación naranja para pasarse al PP, sin embargo se ha mostrado rotunda en Espejo Público "No, seguro" ha dicho al ser preguntada por si ficharía por el PP: "Yo no me voy a ir al PP, voy a seguir en el Senado para defender el programa por el que me votaron".

Cuestionada sobre si sería una estrategia más higiénica la de entregar el acta, Goñi se ha preguntado: "¿Lo higiénico es renunciar al escaño cuando quien ha sido el tránsfuga ha sido la cúpula del partido?" para rematar diciendo "¿los malos somos los que cumplimos el contrato?Yo eso no lo comparto".