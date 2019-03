Rull, sobre la posible resolución del TC: "Si una ley impide canalizar la voluntad de un pueblo, acaba siendo ilegítima"

Josep Rull, coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya considera que este martes hay "cero" opciones de que Artur Mas sea investido presidente de la Generalitat, pero que el jueves las opciones están al 50% porque "hay margen de maniobra" y las van a explorar "hasta las últimas consecuencias".

Sin embargo, ha descartado detallar cuáles son porque tienen que ser "muy cautos y prudentes" debido al momento tan "trascendente" que se están viviendo. No obstante, ha señalado que apelarán a la "trascendencia" del momento "que se inició ayer".

En su opinión, con un 48% de los votos los independentistas tienen "margen" para iniciar el proceso, pero no para culminarlo, por lo que "hay que ensachar la mayoría".

En este sentido, Rull ha reiterado que la resolución aprobada ayer no fue un guiño a la CUP, sino al "compromiso electoral" al que se comprometieron, y que este proceso "no se supedita a instituciones del Estado" porque "las urnas no pueden ser enmendadas" porque hay una mayoría de diputados independentistas.

En su opinión, "no hay una manera más honesta que empezar la legislatura que con las cartas sobre la mesa" y empezar a trabajar en la transición para la república catalana que "comenzará en 18 meses".

Por otro lado, el político catalan ha criticado que el Tribunal Constitucional "hace poca jurisdicción y hace mucha política" y ha señalado que el 48% de los catalanes no puede quedar supeditado por un tribunal. Así ha justificado que ellos no apuestan por la "desobediencia".

En su opinión, "cuando una ley impide canalizar la voluntad de un pueblo, esta ley acaba siendo ilegítima". Rull defiende que, ante esta situación, "se puede dar un paso adelante en base al principio democrático o resignarse". "Por encima de la Constitutión está el principio democrático. El objetivo es poder votar en un reférendum y no lo hemos podido hacer", ha zanjado.

En esta línea, ha señalado que "es alucinante" que se inabilite a la presidenta del Parlament y es "surrealista" en "términos de derecho público y derecho comparado" y ha subrayado que van a "plantear el proceso en términos de inteligencia política e interligencia jurídica" y no se lo van a "poner fácil" al Estado.