Rufián celebra que no se invite a Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum: "Viva México, cabrones"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha aplaudido la exclusión del Rey en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana. Ha sido en los pasillos de la Cámara Baja donde Gabriel Rufián ha respondido con un "Viva México, cabrones", al ser preguntado por la decisión del Gobierno de España de renunciar a asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la "inaceptable exclusión" del rey Felipe VI del protocolo de invitados.

De esta manera, Rufián mostraba su apoyo a la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya ha sido criticada por el Gobierno español. El Ministerio de Exteriores hizo público un comunicado el martes por la noche para manifestar de manera pública que "rechaza la exclusión de S.M. el Rey de la toma de posesión de la presidenta electa de México", mientras que también aprovechó para comunicar "que no enviará a ningún representante".

La toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo está prevista para el próximo lunes 1 de octubre, después de su victoria en las elecciones presidenciales que se celebraron en México el pasado mes de junio. Suele ser tradición que el Rey asista a las tomas de posesión de los jefes de Estado de Iberoamérica, aunque en esta ocasión Exteriores comunicó que no sería así debido a su "inaceptable exclusión de la invitación".

Tras la elección de la nueva presidenta, López Obrador ya aseguró que podría retomar las relaciones bilaterales que paralizó en 2022 al considerar que no existía "una actitud de respeto" por la parte española.

Polémica en las relaciones bilaterales

El mandato del presidente saliente, toma de posesión en la que sí estuvo presente el rey de España en diciembre del año 2018, ha estado salpicado de la polémica en las relaciones bilaterales con el argumento de que España debía pedir disculpas por la conquista del país y por sus críticas a las empresas españolas, de forma especial Repsol.

En marzo del año 2019, López Obrador llegó a enviar una carta a Felipe VI en la que le pedía reconocer los "errores" durante la conquista española, así como pedir disculpas por ellos. En 2021 y 2022, el presidente mexicano insistió en las críticas a la conquista española cuando habló de "pausar" las relaciones con España y con las empresas españolas.

El otro frente de la polémica en las relaciones entre España y el gobierno de López Obrador ha sido la presencia de las compañías españolas en el país, sobre todo la energética Repsol, a la que acusó en junio de 2019 de lucrarse a costa de licitaciones otorgadas por el Gobierno mexicano desde el año 2003. "A mi no me paga Repsol, me pagan los mexicanos", aseguró entonces.

Responderá al Gobierno español

Sheinbaum ha anunciado que va a responder por carta al Gobierno español y, en declaraciones a la prensa, ha prometido: "Mañana les explico porque tiene su "chiste". Mañana tempranito (...) no hay ningún problema".

