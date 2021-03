El periodista Rubén Amón ha dicho este lunes en Espejo Público que el principal ganador tras la decisión de Pablo Iglesias de dimitir de la Vicepresidencia segunda del Gobierno para disputarle a Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid es Pedro Sánchez.

"La política es un juego que inventaron los griegos en el que siempre gana Pedro Sánchez. Si a Pablo Iglesias le sale bien la maniobra, ganan él y Sánchez porque se neutralizaría nada menos que el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid; si le sale mal, sólo pierde Iglesias y Sánchez se quita el mayor engorro con el que lleva conviviendo mucho tiempo".

"Las elecciones en Madrid se han convertido en unas elecciones nacionales. Porque se presenta un candidato de las generales y porque la otra candidata fuerte, podría serlo perfectamente. Es más, si Ayuso consigue un resultado amplio, entiendo que será su plataforma de despegue para la política nacional".

[[H3:El "valor" de Iglesias]

"Creo que Iglesias actúa esta vez con mucha valentía porque hubiera sido más sencillo dejar marchitar a su partido, mantenerlo en esa senda tenebrosa y conservar el puesto de vicepresidente dos años. Es una iniciativa que reviste bastante coraje. Me sorprende porque rara vez se expone a los humores plebiscitarios cuando tiene tan mal las cosas. Y las tiene tan mal que sólo aspira a ser tercera fuerza política. Dudo que haya un 'sorpasso' a Gabilondo. Y por supuesto Ayuso es inalcanzable. Por muy mal que le vayan las cosas".

"Inercia de extinción"

Los fontaneros de partido de Ciudadanos "han adquirido un papel de extraordinaria responsabilidad e influencia en la formación, que está expuesta a una inercia de extinción muy peligrosa y que creo que tiene como principal enemigo no ya lo que hace, sino si los traidores van a empezar a proliferar o no, si el transfuguismo se va a convertir en una tendencia y si la posibilidad de detener o neutralizar gobiernos no va a ser posible porque antes va a suceder lo que ha ocurrido en Murcia".