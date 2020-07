Rubalcaba a los jóvenes: "Un consejo, salid a estudiar fuera"

El candidato del PSOE para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto "forzar" un primer contrato para licenciados, incentivado desde el sector público, para dar una primera oportunidad a ese colectivo, ya que es más fácil permanecer en el mercado laboral cuando se está dentro.

El candidato socialista ha formulado este compromiso durante una reunión con 53 jóvenes universitarios llegados de toda España, en el marco de la iniciativa denominada "Diálogos con Rubalcaba", dedicada en esta ocasión a la universidad y el empleo.

Durante una primera intervención abierta a los medios de comunicación, Rubalcaba ha refutado la teoría de que "cualquier tiempo pasado fue mejor" y de que las próximas generaciones vivirán peor que sus padres y les ha dicho a los jóvenes que él no cree que vaya a ser así. "Vivimos tiempos difíciles", ha admitido, pero ha garantizado: "No sé cuánto durará ésta crisis, pero saldremos". "Si me pidiérais un consejo, os diría 'salid un tiempo a estudiar fuera, salid', es fundamental".

Sus propuestas para los jóvenes pasan por "forzar" un primer contrato para licenciados universitarios, ya que, según su criterio, una vez que entran en el mercado de trabajo tienen más fácil permanecer en él. Además, se ha marcado el objetivo de que en los próximos cuatro años unos 100.000 estudiantes puedan hacer prácticas en empresas. "Tener preparados a tus jóvenes es lo que mejor puedes hacer para el futuro", ha argumentado.

Para el candidato socialista, el Estado sólo puede crear empleo de una forma muy limitada, a través de la oferta pública, y son las empresas privadas las que tienen que hacerlo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la economía no se ha recuperado todavía de la crisis, Rubalcaba ha apostado porque el Estado supla en parte la iniciativa privada "a la espera de que tire, porque tirará", y facilite una primera oportunidad al colectivo de jóvenes titulados. "Mientras la economía no cree empleo, el Estado sí puede facilitar empleo, pensando que ese empleo incentivado desde el sector público cuando la economía crezca será absorbido por la economía", ha explicado.

También ha animado a los asistentes a salir un tiempo a estudiar en otra universidad, a ser posible del extranjero. Como ministro de Educación que fue, Rubalcaba ha defendido la universidad como la institución de la que dependerá en buena parte el futuro, y el conocimiento como el mejor instrumento para salir adelante y como palanca de cambio fundamental para modificar el patrón de crecimiento de la economía española.

"Diálogos con Rubalcaba"

La reunión de hoy es la segunda de estas características que celebra Rubalcaba en una semana y consiste en encuentros a puerta cerrada con personas anónimas, seleccionadas por una empresa demoscópica de entre las solicitudes que llegan al PSOE a través de las redes sociales.

Se trata de 28 mujeres y 25 hombres, la mayor parte sin vinculación con el PSOE, aunque hay 13 afiliados, con quienes Rubalcaba ha querido hablar de tú a tú, sin intermediarios, sobre la universidad y los problemas para encontrar empleo. Llegados de toda España, tienen entre 18 y 34 años, desde quienes todavía no han terminado la carrera, hasta licenciados, titulados de máster y doctores en materias como Derecho, Periodismo, Historia, Ciencias Políticas y Psicología, Biología, Filosofía, Ingeniería Industrial o Ingeniería Aeronáutica. Todos ellos cursan o han cursado sus estudios en 37 universidades públicas y en una privada. Algo menos de la mitad, 24 en concreto, simultanea los estudios y el trabajo.