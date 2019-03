Rubalcaba: "No se pregunta a unos pocos sobre algo que afecta a todo el mundo"

Alfredo Pérez Rubalcaba comenzó su intervención en el debate sobre la consulta catalana con una tajante afirmación: "somos socialistas no nacionalistas" y bajo esta premisa argumentó todo su discurso.

El líder del PSOE ha subrayado que a su grupo no le gustan aquellos procesos en los que se obliga a elegir a quienes se sienten más catalanes que españoles o más españoles que catalanes y ha tachado de "dañino e insolidario" el discurso de los partidos soberanistas catalanes.

"Quiero una Cataluña comprometida con España y una España que quiera a Cataluña"

Rubalcaba ha abogado por abordar una reforma de la Constitución que "actualice el pacto constituyente" y que "recoja las aspiraciones y singularidades" de Cataluña. El socialista, que se ha mostrado absolutamente en desacuerdo con la independencia de Cataluña, ha propuesto esa reforma constitucional como solución a los "graves problemas de convivencia" que, a su juicio, existe entre los catalanes y el resto de España.

Además, ha defendido la necesidad de "seguir viviendo juntos" porque no se imagina un futuro mejor que "una Cataluña comprometida con España y a una España que entiende y quiere a Cataluña" y, para ello, ha ofrecido a los "soberanistas" y a los "inmovilistas" la reforma federal de la Constitución.

Rubalcaba ha querido dirigirse a esos "millones" de ciudadanos españoles que, según su opinión, creen que todavía existe esa España capaz de renovarse, de avanzar hacia una dirección federal para reconocer mejor la singularidad de los pueblos que la componen. A aquellos que no están de acuerdo con el "inmovilismo ineficaz", pero que "tampoco quieren dejar a sus hijos una España separada de Cataluña, que no quieren un futuro para sus hijos de ruptura entre Cataluña y España".

Por eso, ha apelado también al espíritu de Josep Tarradellas para que Cataluña siga siendo la avanzadilla del bienestar, la prosperidad y la democracia como en la Transición, cuando "existía una Cataluña que pensaba en España y una España que sabía que tenía que recoger los anhelos de Cataluña para no ser incompleta".

Turno de Josep Antoni Duran i Lleida

Tras el líder de la oposición ha ejercido su derecho de intervención el portavoz de CiU, Duran i Lleida que ha trasladado al presidente del Gobierno que su formación está dispuesta a negociarlo "todo" y del mismo modo que Rubalcaba ha planteado una reforma constitucional como una de las soluciones al encaje de Cataluña.

Duran i Lleida ha avanzado que "todos conocemos resultado de la votación. Va a rechazarse, ¿pero a partir de mañana, estamos dispuestos o no a negociar, presidente?", ha preguntado a Rajoy el portavoz de CiU, que se ha manifestado dispuesto a negociarlo "todo, y todo significa todo -ha dicho-".

En su discurso, Duran ha insistido que lo que se plantea en el Congreso "no es una cuestión jurídica, sino de política en mayúsculas": "No es que no puedan -permitir la consulta-, es que no quieren, lo cual es respetable, pero es distinto", ha apostillado.

"No estamos dispuestos a recibir lecciones de respeto a la Constitución"

Al evaluar la intervención previa de Rajoy, Duran ha afeado al presidente del Gobierno que "hoy por hoy" haya cerrado "la puerta al diálogo" que, a su juicio, abrió el Tribunal Constitucional con su sentencia en la que anuló la declaración de soberanía del Parlament. "No cierre las puertas que el Tribunal Constitucional ha dejado abiertas al diálogo para un referendo consultivo", ha asegurado el líder democristiano. Duran ha recordado a Rajoy que "no basta" con expresar a Cataluña, si la otra parte no entiende ese amor.

"Hay que pactar para seguir pactando y no se puede refugiar en la Constitución para no hacerlo, eso es una grave irresponsabilidad histórica", ha advertido. El portavoz de CiU ha insistido en que es necesario "pactar y votar" y sin embargo el Gobierno central "no quiere ni lo uno, ni lo otro".

Asimismo, Duran se ha dirigido directamente a Rajoy para advertirle de que no está dispuesto a "recibir lecciones de nadie" sobre el respeto a la Constitución Española que, ha recordado, su grupo apoyó.

Intervención de Rosa Díez

Precisamente sobre esta invitación al diálogo también se ha pronunciado Rosa Díez. La portavoz de UPyD ha sostenido que "no hay nada que dialogar con quien incumple las normas, con quien lleva a gala no cumplir las sentencias de los tribunales y con quien no reconoce las reglas del juego".

"El diálogo supone reconocimiento a las reglas del juego y con alguien que ha decidido no respetarlas no hay nada que dialogar", ha argumentado la diputada tras señalar que a los "delincuentes se les persigue" y "se hace lo posible para que cumplan las sentencias", la representante de UPyD ha criticado que el president Artur Mas no haya acudido al parlamento español a defender su posición: "Él que ha recorrido 60.000 kilómetros para explicar su consulta en todo el mundo, no se ha enterado de que hay AVE a Madrid, que hemos pagado todos los españoles", ha apuntado con sorna.

En su discurso, Díez ha coincidido con Rajoy y Rubalcaba en que "democracia es respetar las leyes, no sólo votar", y ha acusado a los tres representantes del parlamento catalán que han defendido su iniciativa en el Congreso de plantear un debate "antieuropeo" que pide "levantar fronteras", y de tener un "discurso basado en la hispanofobia que se parece demasiado al discurso de la eurofobia".

También ha hecho hincapié en que está en contra de lo que plantean los nacionalistas catalanes "disfrazados de tres cosas distintas" -ha dicho en alusión a CiU, ERC e ICV- porque pretenden "pretenden "quitar derechos a los ciudadanos"" y eso le parece "antidemocrático".

Díez ha reprochado asimismo a los defensores de la consulta que hablen "mucho del pueblo, de los sentimientos y las identidades" y "muy poquito de la ciudadanía". Ha asegurado que le ha sorprendido que ahora una "cierta izquierda" haya "abrazado" ese discurso y ha replicado a la portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Marta Rovira, que la política y la democracia "no están para comprender ni interpretar los sueños ni para favorecer sentimientos, sino para amparar los derechos de los ciudadanos".

También les ha dicho a los nacionalistas catalanes que los no nacionalistas "viven oprimidos en Cataluña" y que la democracia "también es decidir sobre qué no se vota y quién tiene competencia para votar".