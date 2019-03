Turull: "Cataluña ha iniciado un camino sin retorno para decidir su futuro"

El portavoz de CiU en el Parlamento de Cataluña, Jordi Turull, ha sido el encargado de abrir en el Congreso el debate sobre la proposición que pide la cesión a la comunidad de la competencia para convocar un referéndum y ha advertido de que los catalanes han iniciado "un camino sin retorno" para decidir su futuro. "Reafirmación y no resignación", ha advertido ante el previsible 'no' que recibirá la propuesta del Parlament en la Cámara Baja.

Turull ha advertido de que la reivindicación de poder decidir su futuro político parte de "una amplísima mayoría" de los catalanes, que hablaron "muy alto y claro" tanto en las urnas como en manifestaciones en la calle, y "no aceptan ni conocen la palabra resignación". "Por eso los ciudadanos de Cataluña han protagonizando un nuevo episodio, han decidido no resignarse a mantener la relación política con y para un Estado que está diciendo que su autogobierno, lengua e instituciones avanzan hacia la residualidad", ha advertido.

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Marta Rovira, ha manifestado que una mayoría de los catalanes ha llegado a la conclusión de que el "encaje" en España no es posible, porque tienen la sensación "de que no se nos acepta como somos, como pensamos, como hablamos, como soñamos".

El líder de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Herrera, ha apelado a que " la ciudadanía hable". Herrera ha advertido de que el "no" solo hará "aumentar la distancia" de Cataluña con el resto de España. "Lo razonable e inteligente en otras latitudes es canalizar la demanda, no negarla, a no ser que se busquen réditos electorales", ha señalado Herrera en su intervención.