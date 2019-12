Rosa Díez compara a los socialistas que apoyan el gobierno de coalición con "los alemanes que fingían" no ser conscientes del exterminio nazi

La exlíder de UPyD, Rosa Díez, ha revolucionado las redes al poner un comentario en el que compara a los socialistas que no han dicho nada del acuerdo de coalición del PSOE con los alemanes que "fingían" no ser conscientes del exterminio nazi. "Los del PSOE q callan ante lo que está haciendo Sánchez (desde el primero hasta el último de sus afiliados) se asemejan a los alemanes q fingían no oler ni ver el humo que salía de los campos de exterminio. Todos son culpables de la quiebra de la libertad y la igualdad".

El comentario ha encendido las redes sociales, Twitter principalmente, y los usuarios han criticado el comentario de la política, tachándolo de "barbaridad".