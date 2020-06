'Rodea' el Congreso de personas refugiadas, una iniciativa de Amnistía Internacional

“Como el Gobierno no ha cumplido sus compromisos y el plazo se acaba, como no han llegado las 17.337 personas refugiadas previstas antes del 26 de septiembre, como no las vemos ni las autoridades parecen verlas, vamos a enseñárselas”: Esteban Beltrán, director de AI España. Para ello, Amnistía Internacional va a “rodear” el Congreso con fotografías de personas refugiadas para que las autoridades tengan que encontrárselas allá donde vayan. Bares, restaurantes, librerías, centros de arte, fundaciones e incluso paredes del barrio acogerán a quienes han huido de la guerra y la persecución.