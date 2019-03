Rivera: "No me veo pidiendo un Ministerio en un Gobierno en el que no crea"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera ha asegurado que se ve "encabezando un Gobierno, tomando un rumbo nuevo, pero no me veo pidiendo un Ministerio en un gobierno en el que no crea".

En una entrevista en Espejo Público, Rivera ha sostenido que cree que "los españoles van a votar por un cambio de etapa" y para ello "Ciudadanos va a ser determinante, ya veremos si desde el Gobierno o desde la oposición".

El líder de Ciudadanos explica que "quien quiera legitimamente soñar con un país distinto, que no haya corrupción, una reforma en la Educación, en la Administración Pública, en la Justicia, reformas que no se hicieron con mayoría absoluta del PP, a esa gente le pedimos el voto".

Por otro lado, afirma que no sería vicepresidente de un gobierno que no es el suyo, y prefiere "un Gobierno de España que tenga un rumbo, un presidente y un proyecto, aunque no sea el mío, que un guirigay de presidentes".

Insiste en que "la estrategia del PP es que somos los que vamos a permitir que gobierne el PSOE, y desde el PSOE dicen que vamos a seguir permitiendo que gobierne Mariano Rajoy". Ante ello, subraya que "les digo que queremos ganar a ambos para gobernar España de otra manera".

En su opinión "hay que gobernar dialogando porque no va a haber mayorías" y "hay que acostumbrarse en este país a negociar".