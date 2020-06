Rivera se reúne con Rajoy en la Moncloa y le muestra su apoyo "sin fisuras" para frenar "el golpe a la democracia" que supone el 1-O

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado su apoyo "sin fisuras" al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ante las decisiones que adopte frente a los independentistas catalanes y, en concreto, a que presente un recurso inmediato al Tribunal Constitucional (TC) contra la ley del referéndum. Rivera ha expuesto personalmente a Rajoy ese apoyo en la reunión de algo más de una hora que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa.

En declaraciones posteriores a los periodistas en el acto de apertura del año judicial, el líder de Ciudadanos ha informado de ese respaldo que ha trasladado personalmente al presidente del Gobierno y de que ha pedido a Rajoy que el Ejecutivo actúe. Ha defendido que esa actuación se haga "con proporcionalidad" y ha instado a evitar otro 9-N, cuando cree que hubo un "vacío" y no actuaron ni la Fiscalía ni el Gobierno para impedir que se abrieran los colegios y se usara dinero público.

"Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Confío en que esta vez el Gobierno no lo haga de la misma manera", ha subrayado antes de explicar que ya se sabe lo que va a ocurrir esta semana en el Parlamento catalán con la aprobación de la ley del referéndum. Se trata, ha explicado, de un acto ilegal que no va sólo contra la Constitución, sino también contra el Estatuto de Cataluña. Por eso ha trasladado también a Rajoy su apoyo para que recurra esa iniciativa de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes de Ciudadanos han informado de que, en la reunión con Rajoy, Rivera le ha solicitado que se mantengan los mecanismos de coordinación e información sobre los pasos que se tengan que dar en función de los hechos que acontezcan en Cataluña en los próximos días.