Rivera no descarta un tripartito presidido por el PP, pero ve "imposible" que lo encabece Rajoy

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, explica que su obligación es "llegar a un acuerdo", en contraposición con aquellos que "desde el minuto uno intentando evitar que no haya acuerdo".

Rivera insiste en que las reuniones se hacen para llegar a acuerdos, porque "es lo que nos pidió el Rey y todos los españoles" y critica la posición del PP que decidió no sumarse a la reunión con el PSOE y Ciudadanos porque ya habían llegado a un pacto.

Defiende que lo mejor para España sería llegar a un acuerdo con el PSOE, Ciudadanos y PP porque tienen puntos en común y propone que Podemos ayude en la elaboración de un documento conjunto.

Sobre la estrategia de Sánchez que cuenta los escaños de Ciudadanos como propios, Rivera explica que se trata simplemente de un acuerdo y que no se trata de haberse unido a los socialistas, sino de trabajar juntos y añade "me borro de este tipo de política que no sirve para nada".

Rivera insiste en la necesidad de que Rajoy reflexione y vuelva a la mesa de negociaciones para sacar la investidura adelante y añade que "si hablamos de sillas; esto no se va a solucionar".

En caso de que se repitieran las elecciones, Rivera asegura que no concurrirá con el PSOE y tacha esta posibilidad de "política infantil", porque explica que no porque haya un acuerdo de investidura es necesario concurrir juntos, sino que a partir de un acuerdo base, se debe trabajar.

Rivera cree que Podemos no "está en los grandes consensos de estado porque no quieren estar" y es por ello por lo que el líder de Ciudadanos quiere negociar con el PP, porque comparten ideas y políticas relacionadas con la Unión Europea y con el terrorismo.

Sin embargo, cree que el problema de Rajoy es que "cree que hay que llegar a un acuerdo para que él siga siendo presidente a cualquier precio, para que nada cambie".

Sobre la encuesta publicada por un medio que revela que Ciudadanos tendría entre dos y cinco escaños más si se repitieran las elecciones, Rivera dice que "algunos están instalados en precampaña en vez de buscar un acuerdo de gobierno". Añade que los líderes políticos deberían olvidar los problemas de sus partidos para buscar soluciones para España y critica que Rajoy no es capaz de llevar a cabo las reformas necesarias porque no ha sido capaz de hacerlo en su partido.

Rivera se muestra convencido de que "hay votantes del PP que querrían una renovación de su partido", porque cree que no están de acuerdo en las decisiones que ha tomado Rajoy, por ello insiste en que el presidente idóneo para cambiar la hoja de ruta de España no es Rajoy.

Sobre la posibilidad de que hubiera otro candidato del PP para encabezar un acuerdo de gobierno, Rivera dice que eso cambiaría las opciones para formar gobierno, pero insiste en la necesidad de llevarlo a cabo cuanto antes. Sentencia que es "imposible" que Rajoy encabece un gobierno.

Rivera cree que si en el PP no tienen mecanismos internos de democracia y no luchan contra la corrupción, están condenando a sus votantes porque no se pueden unir a ningún pacto de gobierno.

Sobre Podemos, dice no comparte sus proyectos porque él defiende la unión del país mientras que Iglesias defiende la ruptura y critica la actitud del líder de Podemos en la sesión de investidura porque cree que "Iglesias en ningún momento ha querido llegar a acuerdos para que España funcione sino que ha querido asaltar el poder para cambiar el modelo de sociedad" y cree que Iglesias está viendo peligrar la vicepresidencia tras el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.

Rivera explica que en vez de deshacer el pacto de gobierno, van a trabajar con este como base para presentárselo a las demás formaciones y a partir de ahí hacer cambios y aclara que no hay cláusulas de "sillas" en ese acuerdo.

El líder de Ciudadanos critica que hay "una especie de búnker protegiendo la figura de Mariano Rajoy", pero cree que "España no puede estar a merced de ninguna persona" y añade que con Rajoy a la cabeza, el PP no puede gobernar.

Preguntado sobre cómo podrían ser las negociaciones con el PP mientras sigan apareciendo nuevos episodios de corrupción, Rivera responde que "la corrupción es un problema tenerla, pero sobre todo es un problema taparla y mantenerla" e insiste en que debe haber "mano dura" contra este problema y explica que su partido pretende ser útil para luchar contra la corrupción y afirma que "no quiero pertenecer a un gobierno" presidido por alguien que no actúe contra esta lacra".