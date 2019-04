Rivera: "Si en el PP no pueden limpiar su casa, no pueden limpiar España de corrupción"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado que "si en el PP no pueden limpiar su casa, no pueden limpiar España de corrupción", en referencia a los últimos registros relacionados con el caso Púnica y la presunta financiación ilegal de los 'populares' madrileños. Entrevistado en Antena 3 Noticias, ha matizado que este episodio "no cambia en nada" el enfoque de su partido en las negociaciones para lograr la formación de un Gobierno porque ya ha dicho "que Rajoy no puede liderar la lucha contra la corrupción en España".

Rivera ha incidido en que el líder del PP "no ha limpiado su partido", lo que en su opinión le incapacita para ante "una nueva etapa" en la política. Además, ha subrayado que Ciudadanos está "controlando desde la oposición" en su exigencia de "limpieza democrática".

Precisamente, ha destacado que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, comparecerá este viernes ante una comisión de control solicitada por la formación naranja y ha negado que vaya a producirse "un linchamiento", como ella ha afirmado. Respecto al apoyo que Ciudadanos da a Cristina Cifuentes en la Comunidad, ha advertido de que "su partido tiene que aceptar que no tiene mayoría" y de que "si hubiera algún imputado tendría que ir de patitas a la calle".

El líder de C's ha lamentado que la corrupción es "un problema del PP" pero también "de Convergencia, del PSOE con los ERE de andalucía...". "Hay bandas organizadas enteras con las siglas de los partidos", ha enfatizado.

Respecto a las negociaciones a dos bandas, algo que ha descrito como "un trabajo que no es fácil", ha evitado decir si tiene mejor sintonía con Pedro Sánchez o con Rajoy tras haberse reunido con ambos. Rivera ha dicho que con el PSOE están "hablando de contenidos, de reformas", en especial de la lucha contra la corrupción, y ha especificado medidas como "acabar con los aforamientos y hacer primarias en los partidos". "España ha pedido cambios", ha insistido.

La conversación con PP ha girado en torno a "temas de Estado" como la unidad de España o la relajación del déficit. De hecho, se ha felicitado de que "en medio de la tormenta de corrupción", los tres partidos hayan "convenido luchar por que el déficit sea más laxo" y ve demostrado que "se puede llegar a temas de Estado".