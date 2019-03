La entrevista a Albert Rivera en Espejo Público, en cinco puntos

"Hemos de estar coordinados en la defensa del cumplimiento de las leyes"

El presidente de Ciudadanos ha explicado que este martes Rajoy le llamó para hacerle saber que "iba a comparecer para hacer cumplir las leyes". "Le dije que me parecía bien, pero que tenemos que hablar periódicamente y que nos informe de las actuaciones porque hemos de estar coordinados en la defensa del cumplimiento de las leyes democráticas", ha manifestado.

En una entrevista en Espejo Público, Albert Rivera ha dicho que "el imperio de la Ley no es patrimonio de nadie, sólo de los demócratas, y en eso estamos a pie juntillas con el Gobierno".

Sostiene que "lo preocupante es que no haya habido un plan y una estrategia" hasta ahora, porque "los separatistas llevan más de un año diciendo por escrito los pasos que iban a dar, y por eso pedí una reunión a Rajoy hace dos años".

"La culpa es de Mas, no de Rajoy ni Zapatero"

Rivera ha asegurado que Cataluña ha llegado a la situación actual "no por culpa de Rajoy o Zapatero", sino "por culpa del señor Mas". No obstante, sostiene que el no haber ofrecido una "proyecto regenerador" ha permitido que "los mensajes populistas como 'España nos roba' calen".

"Ahora hay que estar con el Gobierno, y tras el 20-D con quien gane"

Además, ha señalado que ahora hay que estar con el Gobierno en funciones, y tras el 20-D ha pedido que "gane quien gane" se siga una línea conjunta y que esto no sea algo electoralista. En su opinión, "hay que combatir politica, intelectual y jurídicamente".

"Los políticos no podemos ponernos por encima de la ley"

El líder de Ciudadanos ha asegurado que estaba de acuerdo con las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que decía que "no hay margen de impunidad para nadie".

Rivera ha asgeurado que si él incumple la ley, le multan, y si alguien no paga a Hacienda, le embargan, y "no podemos pretender que los políticos se pongan por encima de la ley, somos los primeros que hemos de ponernos a su servicio".

Cómo habría actuado Rivera en Cataluña

En opinión de Rivera él no habría esperado a tener que recurrir ante el TC. Considera que no se puede permitir que el Parlament debata sobre independencia sí o no, porque no tienen competencia para ello.

Explica además que hay que ir contra las personas "con nombre y apellidos", u si no se puede solventar por el camino, "finalmente está el artículo 155". Dice que no entiende que el Gobierno no haya actuado antes y ahora "se pida un informe y un estudio".