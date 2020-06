Rivera: "Está bien pedirle cambios a PP o al PSOE, pero los cambios es mejor ejercerlos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que su formación "necesita muchos votos" en las próximas elecciones de 2019 que le permitan llegar al Gobierno "para cambiar las cosas". Así, ha señalado que se han dado cuenta de que "está bien pedirle cambios a PP o PSOE pero los cambios es mejor ejercerlos".

En Málaga, donde ha participado en el Campus Joven de Ciudadanos, Rivera ha dicho que la situación actual permite cambiar algunas cosas "pero lo que hace falta es gobernar y a partir de 2019 hay que ser valientes". "Valoraremos si entramos en los gobiernos, si somos alcaldes, presidentes de comunidades autónomas o del Gobierno. Nos hemos dado cuenta de que los cambios es mejor protagonizarlos, ejercerlos, liderarlos creyendo en ellos", ha sostenido.

Para Rivera, pedirle al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, que regenere la vida pública "es que no se lo cree, es coherente con lo que es, hay que empujarle, arrastra los pies", igual que es "complicado", ha dicho, reclamarle al PSOE "que limpie la corrupción en Andalucía porque es lo que han hecho 30 años".

Por ello, ha pedido a los jóvenes de su formación que "sean capaces de inspirar" al resto de jóvenes, que trabajen para inspirar un nuevo modelo de país y ha admitido que le importa "muy poco, nada" el número de escaños que obtengan porque "me importa cambiar este país".

Ha defendido el papel que deben jugar los jóvenes y ha destacado que los de Ciudadanos son "gente corriente, que innovan, que empujan, que emprenden, que tienen valentía", insistiendo en que la juventud no debe ser una cuota "como ocurre en otros partidos". "Confiaron en mí con 26 años --ha recordado-- y no pregunto la edad, me fijo en la actitud. La gente que lo sabe todo, me aburre porque te va a estar dando lecciones cada día".

En este sentido, ha aludido a la creación en su partido de un departamento de Recursos Humanos para "detectar el talento". "Cómo vamos a hacer futuras listas si no conocemos el talento; abrámonos al talento y si es gente independiente y no se afilia, mejor".

"Si nos toca gobernar --ha continuado-- nos tocará con mucha gente y si atrapamos al talento tendremos equipo. Por favor, que corra el aire. Otros partidos se han matado entre ellos y han liquidado cualquier chispa de brillantez". Para Rivera, las personas inteligentes se rodean de gente que es mejor, tal y como dijo Kennedy.