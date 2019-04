Rivera: "El proyecto del PP y del PSOE se agota y ahora toca empujar al bipartidismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado los resultados de su partido en las encuestas, que reflejan que "el proyecto del PP y del PSOE se agota y ahora toca empujar al bipartidismo". "Ciudadanos es un proyecto a largo plazo, llevamos 11 años en Cataluña y, por eso, hemos ganado al separatismo", ha explicado Rivera, que considera que "los españoles quieren probar un cambio de esa naturaleza a nivel nacional".

En una entrevista en Espejo Público, se ha mostrado sorprendido de que Mariano Rajoy haya convocado a sus barones para "luchar contra Ciudadanos" y no les haya convocado para "luchar contra la corrupción, ni para luchar contra el paro, ni para luchar contra el separatismo". "Me gustaría ver a un Gobierno que piense más en España que en su partido y Gobierno que cumpliera y tuviera palabra", ha indicado.

Sobre la crisis en Cataluña, el líder de Ciudadanos ha reiterado que hay que "cambiar la ley electoral, porque si fuese justa Inés Arrimadas estaría formando Gobierno". "Nosotros hemos ganado las elecciones y ahora resulta que tenemos que salvarle la papeleta a los separatistas", ha manifestado. A su juicio, la actual situación de bloqueo se debe a "la maldita ley electoral", que impide que la "mayoría social" no independentista no tenga mayoría en el Parlament, y a que los separatistas, que sí suman una mayoría, "están enzarzados entre ellos y no se ponen de acuerdo".

Por eso, ha instado a estos últimos a formar un Gobierno "dentro de la ley y de la Constitución", y ha añadido que mientras no lo hagan así, Ciudadanos apoyará que se siga aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En cuanto a Carles Puigdemont, ha asegurado que se ha propuesto estos días "no hablar más" de él. "Hacemos un flaco favor a Cataluña si nos dedicamos hablar del prófugo y no del prójimo", ha señalado.

Sobre la corrupción en el PP de Madrid, Rivera considera que "está muy nervioso y está volviendo a tapar la corrupción". El pacto de Ciudadanos con el PP de Madrid contempla que se tienen que "ir los imputados por corrupción" y "Cifuentes está copiando a Rajoy y no está cumpliendo su palabra", considera Albert Rivera.

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que pueden plantearse retirar el apoyo al PP de Madrid "si siguen incumpliendo el acuerdo".

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha criticado que el presidente del Gobierno "elogie permanentemente a los nacionalistas vascos" mientras trata a C's como al "malo de la película" al verlo como su principal rival electoral. En su opinión, un partido como el PNV, que representa "el 0,6% o el 0,7% de los votantes de España", no puede seguir condicionando los Presupuestos Generales del Estado, que ahora se niega a apoyar, sino que el acuerdo debería hacerse entre formaciones constitucionalistas como el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Rivera, que ha arremetido contra el último acuerdo sobre el Cupo vasco y contra el "plan Ibarretxe II" que plantea el PNV -introducir el "derecho a decidir" en el Estatuto de Euskadi-, ha defendido que la relación entre el Gobierno central y el vasco debe ser de "respeto", manteniendo la lealtad institucional y, sobre todo, "la igualdad y la solidaridad entre los españoles".