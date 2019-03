Rivera: "Con la que hay liada lo que se le ocurre a Sánchez es cambiar el nombre al aeropuerto"

Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la mejor definición del sanchismo es que "hoy, con la que hay liada, se ponga a cambiar el nombre al aeropuerto". Cuando, según él lo que tendría que aplicar es el artículo 155 de la Constitución, cosa que, piensa, lo piensan también algunos socialistas.

Según Rivera "no hay ninguna guerra, no hay ningún conflicto, no son dos países enfrentados, es una comunidad autónoma, parte de un país". Y que "el gobierno español aceptara, lo hemos sabido después, retirar del comunicado el marco constitucional, la palabra Constitución, ya no es un comunicado conjunto. No lo hizo Sánchez, lo redactó Torra. ese es el problema, Torra demostró que es el que manda, porque tiene los escaños necesarios para que Sánchez siga en La Moncloa, sin decidirlo los españoles, ese es el problema de España".