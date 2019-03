Rita Maestre: "El problema del PP no es un caso de manzanas podridas, sino toda una estructura corrupta"

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ha valorado la dimisión de Esperanza Aguirre este lunes tras conocerse la imputación e ingreso en prisión de Ignacio González. Maestre ha dicho que el PP "sigue hundiéndose". "Durante más de una década el PP se ha dedicado a saquear las instituciones de Madrid para ponerlas al servicio de algunos bolsillos en privado o de la financiación irregular del partido", ha indicado en una entrevista en Espejo Público.

En opinión de Maestre, la capacidad del PP de generar confianza "es cada vez menor porque se ha demostrado que es un partido incapaz de gestionar el dinero público con honradez y honestidad".

Aguirre presenta su dimisión tras los escándalos del @ppmadrid. No es suficiente, queremos que se diriman todas las responsabilidades pic.twitter.com/uOtUXXjuQQ — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) 24 de abril de 2017

Afirma que "no es suficiente con la dimisión de Aguirre" ya que "el PP se ha especializado en dejar caer a sus peones cuando están muy acorralados por los casos de corrupción" y eso se hace "para no afrontar de raíz el problema del PP, que no es un caso de manzanas podridas, sino toda una estructura corrupta".

Por eso, cree que "el PP tiene aún muchas responsabilidades que dar" y recuerda que "el dinero que va a las cuentas B de los partidos es dinero que no va a los servicios públicos de los madrileños".