Rita Barberá pide disculpas por los errores cometidos durante su discurso en valenciano

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha pedido este lunes disculpas por cómo empleó ayer el valenciano en su intervención durante el tradicional acto de la 'Crida' de las Fallas de la ciudad, ha reconocido que se quedó "en blanco" y ha confesado que está "profundamente disgustada" con lo que le ocurrió.



En declaraciones a los periodistas tras visitar unos huertos urbanos, Barberá se ha referido así a su discurso de anoche en las Torres de Serranos ante miles de personas en el acto donde la fallera mayor, acompañada por las máximas autoridades, invita a la ciudad a que se sume a las fiestas patronales de Valencia.



Una de las palabras de la breve intervención de la alcaldesa, "caloret", se ha convertido desde anoche en uno de los temas más comentados en las redes sociales, y su alocución en general, que intentó hacer en valenciano, ha sido criticada por representantes de la oposición y por el rector de la Universitat de València.



"Me siento profundamente disgustada por mi intervención de ayer en la 'crida'. Probablemente, la persona que esté más disgustada soy yo y eso lo quiero reconocer", ha señalado Barberá.



A su juicio, "todo el mundo no tiene todos los días buenos, a veces sale mal" y a ella le "tocó, desgraciadamente, ayer en un acto tremendamente importante para el mundo fallero y el mundo valenciano", lo cual lamenta "profundamente".



"¿Que qué me pasó? Que me quedé en blanco. Tenía un tema trabajado, probablemente me lo había trabajado demasiado, demasiado encorsetado; quise hacerlo demasiado cercano y me quedé en blanco y fue produciendo una espiral de quedarse en blanco, los nervios...", ha confesado Barberá.



Además, ha pedido "disculpas al mundo fallero" y a sus compañeros y ha querido agradecer "las manifestaciones de ánimo y comprensión" que asegura haber recibido desde anoche.



"Creo que hay que dar ya el incidente por zanjado. Lo siento", ha añadido la alcaldesa, quien ha declarado que no le había ocurrido nada parecido "en veinticuatro años" de alcaldesa, ni siquiera en mítines políticos. No obstante, ha añadido con ironía a los periodistas: "Pero no me negaréis que tengo la paternidad o maternidad de alguna palabra nueva. Eso no me lo puede negar ni quitar nadie".