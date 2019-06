Rifirrafe entre Marcos de Quinto y José Zaragoza: "¿Me lo explicarás cuando nos presenten en el Congreso?"

El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto ha protagonizado varios rifirrafes en Twitter en los últimos días.

El último ha sido con el diputado socialista José Zaragoza, que compartía un vídeo de Marcos de Quinto bailando y pidiendo una copa en una boda. "Manuel Valls es lo que Rivera decía ser. Marcos de Quinto es lo que Rivera quiere ser", decía en el tuit José Zaragoza, que acompañaba con la grabación del diputado de Ciudadanos.

De Quinto no tardó en responder al tuit preguntando a Zaragoza qué problema tiene con él y por qué roba un vídeo de la boda de su sobrino de hace años. Además le pregunta si se lo explicará cuando les presenten en el Congreso de los Diputados.

Pero el rifirrafe no acabó ahí. A pesar de que Zaragoza no volvió a responder, de Quinto puso otro tuit atacando al diputado socialista: "Querido colega del Congreso, me dicen que te sienta muy mal que te recuerden que nunca acabaste una licenciatura ni trabajaste en empresa alguna. Sigue así, dando lecciones a Albert Rivera y a mí: representas muy bien el 'sanchismo'. Encantado de verte la cara en el Congreso".

Hace unos días Marcos de Quinto criticaba a Manuel Valls a través de Twitter por haber apoyado a Ada Colau en su investidura, a lo que el expolítico de CiU Ignasi Guardans le respondía: "Hay que ser miserable para llamar a Manuel Valls "cómplice de la infamia" con esa condescendencia ignorante y soberbia".

El comentario de Guardans no gustó a De Quinto, que respondió con un tuit que rápidamente se hizo viral: "Cuando gentuza como tú me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti".