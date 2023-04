El rey, sobre su peculiar forma de tocar el cajón: "Me temo que me voy a llevar eso para toda la vida"

El rey Felipe VI ha acudido a la celebración del bicentenario del Ateneo de Madrid, donde ha bromeado con su estilo particular de tocar el cajón flamenco. "Me temo que me voy a llevar eso para toda la vida, pero no me importa, al contrario", ha dicho Felipe VI tras haber ofrecido ensayar con un cajón antes de iniciar su discurso.

No es la primera vez que el rey se anima a tocar este instrumento de percusión. Ya lo hizo el pasado 27 de marzo en Cádiz, durante la inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española. En aquella ocasión Felipe VI y Letizia se animaron a participar en una "cajoneada" popular, organizada a las puertas del Gran Teatro Falla de la capital gaditana.

Apuesta por un debate "abierto y tolerante"

Tras demostrar sus dotes musicales, el monarca, que ha estado acompañado por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, ha aprovechado su intervención para defender el debate "abierto y tolerante".

"Celebrar el bicentenario de la institución es celebrar la libertad de pensamiento y creación. Es reafirmar la cultura y la ciencia como motores del cambio y el progreso. Convivir en un país abierto, tolerante, profundamente solidario y en el que las virtudes cívicas sean la esencia de nuestra vida democrática", ha subrayado en el auditorio de la sede del Ateneo.