El Rey afirma que "la solidez de la amistad" con Reino Unido ayudará a abordar cualquier "discrepancia"

El rey Felipe VI ha proclamado este miércoles, ante más de 150 invitados en un banquete de Estado en el Palacio de Buckingham, que "la profundidad" de los vínculos entre España y Reino Unido y la "solidez" de la amistad entre los dos países "ayudarán" a que los respectivos Gobiernos puedan abordar "cualquier cuestión en la que persistan discrepancias, con la mejor voluntad y el más alto espíritu de colaboración". Así lo ha afirmado durante su discurso en la cena de gala, en la que no ha hecho mención expresa al contencioso de Gibraltar, como sí ha hecho unas horas antes ante las dos Cámaras del Parlamento británico.

Felipe VI ha tomado la palabra después de que lo hiciera Isabel II, que también ha hecho una alusión velada a los escasos motivos de discrepancia entre los dos países: "Con una historia compartida tan destacada, es inevitable que haya asuntos en los que no siempre estamos de acuerdo. Pero la fortaleza de nuestra amistad ha cultivado un espíritu resistente de cooperación y buena voluntad". Isabel II ha hecho un brindis a la salud de los Reyes de España, y Don Felipe lo ha hecho por su anfitriona y el Duque de Edimburgo.

En la sala de baile donde se ha celebrado la cena se han escuchado los himnos de los dos países, en uno de los actos más simbólicos de la visita de Estado que ha reunido a dos de las monarquías más antiguas de Europa y, además, a la Reina más veterana del continente y al más joven.

Don Felipe también ha sido menos explícito que en el Parlamento en lo relativo a la futura salida de la UE del Reino Unido. Así, ha destacado que los dos gobiernos han "coincidido en la defensa de políticas para asegurar el progreso y el bienestar" de las sociedades, para añadir: "Es cierto que en este terreno hemos hecho elecciones diferentes en lo que respecta a la dinámica de integración, pero eso forma parte de nuestra tradición democrática".

Eso sí, también ha recordado que en Reino Unido viven miles de españoles y en España miles de británicos. "Todos ellos, sean trabajadores, empresarios, estudiantes, investigadores, profesores, artistas, deportistas, turistas, jubilados o sus familiares contribuyen cada día a acercar un poco más a nuestras sociedades", ha proseguido, añadiendo que "constituyen un valioso patrimonio" que se debe salvaguardar y que ayudará a "hacer frente con confianza y optimismo a los desafíos".

Ignacio Echeverría

Y ha aludido, de nuevo, a Ignacio Echeverría, fallecido en los atentados del 3 de junio. "Al intentar proteger las vidas de otras personas entregó y perdió la suya", ha recordado, al tiempo que ha insistido en la solidaridad con el pueblo británico, "que en esos momentos dolorosos ha dado muestras, una vez más, de su dignidad y entereza". "No cabe duda de que los españoles estaremos siempre junto a nuestros amigos y aliados británicos, hombro con hombro, en la lucha contra el terrorismo", ha remachado.

También ha habido alusiones a la historia familiar que comparten las dos monarquías: Isabel II ha recordado como una visita de Estado se convirtió en una "oportunidad de felicidad personal" cuando Alfonso XIII conoció a la que sería su esposa, Victoria Eugenia, bisabuela y madrina del Rey Felipe, y como su hijo, el Conde de Barcelona, hizo honor a ese vínculo sirviendo en la Royal Navy. La soberana también ha recordado la visita de Estado que hizo hace 31 años Juan Carlos I, que se convirtió en el primer Rey extranjero que se dirigió a las dos cámaras del Parlamento, en reconocimiento "a su papel en la transición a la democracia y el reconocimiento de que era el Rey de todos los españoles".

"Su padre habló con orgullo de Su Majestad ese día", ha recordado, precisando que el entonces Príncipe de Asturias acababa de llegar a la mayoría de edad y de jurar la Constitución. "Unos años más tarde esos deberes son vuestros, apoyando la floreciente democracia española", ha añadido. Don Felipe ha recordado también ese viaje de Estado, que "simbolizó una nueva etapa de plenas relaciones" entre los dos países y lasa dos monarquías y ha recalcado que en las últimas décadas España se ha consolidado como una democracia moderna e integrada de pleno derecho en el proyecto europeo.

También ha incidido en la intensa cooperación internacional entre los dos países. Además, ha elogiado a su anfitriona, Isabel II, en el 65 aniversario de su reinado, destacando que ha liderado Reino Unido "con sabiduría y espíritu de servicio encomiables". Felipe VI ha tenido palabras para los intensos lazos comerciales y de inversión, que contribuyen a la prosperidad de los dos países, ante unos invitados entre los cuales había representantes de grandes empresas españolas, y la interacción cultural y académica entre los dos países -de nuevo mencionando a Cerevantes y Shakespeare-.

Felipe VI ha finalizado agradeciendo en inglés a la Reina y a la Familia Real británica su implicación en esta visita. Por su parte, Isabel II ha insistido también en las relaciones de respeto y amistad entre los dos países, que hoy son "dinámicas y modernas" como aliados en la OTAN y cooperando en defensa y seguridad. La soberana no ha aludido a la UE ni al Brexit, pero sí ha incidido en que una relación como la hispano-británica, basada en "fortalezas e intereses comunes", asegurará que los dos países prosperen "ahora y en el futuro, cualesquiera que sean los desafíos que surjan". "Apreciamos profundamente la significativa contribución que España sigue haciendo a este país y os aseguramos nuestra amistad duradera en el futuro", ha dicho la Reina.