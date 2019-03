Respuestas a las dudas sobre Gibraltar: ¿En qué posición deja el 'brexit' a España respecto al peñón?

Primera pregunta: ¿España puede vetar el acuerdo del Brexit? En definitiva, no. No puede porque para el acuerdo del Brexit, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no hace falta unanimidad, solo necesita que lo aprueben 20 estados. La UE no necesita el voto español.

Otra cosa es la declaración política sobre la relación futura. Los 27 han quedado en que sea por consenso. Es la posibilidad que tiene España de tener voz y voto sobre Gibraltar.

Entonces: ¿Si España dice que no apoya el acuerdo, qué sucede? Si no hay acuerdo, el Brexit sigue adelante igualmente. Eso sí, España quedaría en una posición un tanto incómoda dentro de la UE.

Si se aprueba el acuerdo, ¿cómo sería la relación de España y Gibraltar? No se sabe, porque en todos los tratados internacionales anteriores entre España y Reino Unido se ha aceptado la cláusula. Sería una decisión insólita. Y ¿España tendrá posibilidad de recuperar la soberanía del Peñón? Es lo que querría España pero, en todo caso, se conformaría con la cosoberanía.