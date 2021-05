Reciben con abucheos a Fernando Grande-Marlaska y Miquel Iceta en sus actos en Valladolid y Bilbao

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial, Miguel Iceta, ha sido recibidos entre gritos y abucheos en sus respectivos actos en Valladolid y Bilbao. Todo lo contrario de lo que ocurrió ayer con Isabel Díaz Ayuso en el Mutua Madrid Open, que fue recibida con una ovación.

¿Estamos ante un cambio de ciclo político tras las elecciones a la Asamblea de Madrid? Hoy varios periódicos publican encuestas en ese sentido: aúpan al PP por delante del PSOE a nivel nacional.

Marlaska hace un llamamiento a la "responsabilidad"

El ministro de Interior ha realizado un llamamiento este lunes, tras las imágenes de aglomeraciones de personas en las calles en la medianoche de este domingo, a la "responsabilidad de la ciudadanía y también de los políticos" porque ha considerado que "no se puede llamar a una libertad malentendida".

En respuesta también a una pregunta sobre la petición de la Comunidad de Madrid de que se refuerce el dispositivo policial para controlar el ocio nocturno, el ministro ha querido llamar a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también de los políticos. "No se puede llamar a una libertad malentendida, decir que aquí vivimos a la forma que nosotros vivimos", ha apostillado Grande-Marlaska.

Iceta habla sobre el fin del estado de alarma

Miquel Iceta ha afirmado que el Gobierno no tiene previsto realizar "modificaciones legales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia si el Tribunal Supremo no avala sus decisiones. Iceta ha señalado que si el Ejecutivo entiende que hay que hacer modificaciones legales las hará, pero en este momento no hay "previsión".