Salvador Illa advierte de que este verano puede haber nuevos rebrotes de coronavirus: "El virus está ahí"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido de que verano podría haber una segunda oleada de coronavirus en España. "No hay ninguna razón para que se produzca en septiembre u octubre y no ahora en verano", ha asegurado.

En una entrevista en La Sexta, Salvador Illa ha recordado que "no está confirmada" la hipótesis de que "el calor perjudica este tipo de virus y disminuye las posibilidades de contagio". "El virus está ahí y no se le puede perder el respeto hasta que no le derrotemos, y la derrota son dos cosas: un tratamiento eficaz o una vacuna", ha señalado.

Este lunes se han detectado dos nuevos focos de coronavirus. En el País Vasco, hoy se suman tres positivos más en el hospital de Basurto, con lo que ya son 41 en total, y cuatro más en el de Txagorritxu. Aun así, según el Gobierno vasco, todos ellos estarían controlados.

En Cataluña, más de 30 personas, la mayoría trabajadores de una misma empresa de La Garrotxa (Girona) se han contagiado y en Guadalajada se han infectado 20 personas en 24 horas.