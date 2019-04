El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido la política económica llevada a cabo desde 1996 a 2004, cuando fue ministro de Economía, pero ha lamentado que después el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero abandonara las reformas estructurales e ignorara las advertencias del FMI.

España llevaba ocho años de recuperación económica, creciendo por encima del resto de Europa y sin aumentar su desequilibrio exterior, ha subrayado Rato durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis, rememorando su época de ministro.

Después de ese periodo, en su opinión, era necesario adoptar más medidas, entre otras, para evitar la explosión del crédito y cambiar las leyes para las cajas, sin embargo, ha añadido, "lamentablemente" esas reformas fueron abandonadas en las siguientes legislaturas.

El Gobierno del que formó parte Rato fue "muy cuidadoso" en evitar que el déficit por cuenta corriente de la economía española superase el 2,5% y "se mantuvo por debajo de esa cifra en toda esa legislatura, pero después superó el 9%".

Durante los años en los que muchos expertos consideran que comenzó a gestarse la burbuja inmobiliaria en España, Rato cree que lo que sucedió fue que la preferencia española por ahorrar a través de la propiedad de una vivienda empezó a satisfacerse y emergió una "demanda embalsada" tras un periodo de altas tasas de paro y tipos de interés elevados. Aún así, ha destacado que hasta 2003 la relación entre el crédito y el PIB de la economía española no superó el 120 % y, sin embargo, en los años posteriores se elevó al 210 %, una muestra "evidente" de los riesgos para la estabilidad del sistema financiero y el conjunto de la economía.

Al margen de su etapa como vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, el también ex director gerente del FMI ha desvelado que esta institución concluyó en 2006 un informe sobre las cajas solicitado desde 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar.

En ese informe, el FMI recomendaba la profesionalización de las cajas de ahorros y la apertura de estas entidades al mercado de capitales, pero "lamentablemente" no produjo ningún efecto en las autoridades de aquel momento. Además, ha asegurado que en 2007 el propio FMI llamó la atención a España por los desequilibrios que se apreciaban en el crecimiento del déficit exterior y los representantes españoles aseguraron que "la estabilidad macroeconómica estaba garantizada".

El que fuera vicepresidente y ministro económico ha asegurado que no tiene dinero en paraísos fiscales y que está al día en sus declaraciones con la Agencia Tributaria.

"No tengo dinero en paraísos fiscales, ni he dejado de pagar dinero a Hacienda nunca. Es verdad que tengo inspección de Hacienda abierta y que me han detenido, pero todavía no han sido capaces de hacerme una declaración. Y estoy entrando en el cuarto año", ha asegurado ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera.

"Estamos ya en enero de 2018 y todavía no he visto que hayan sido capaces que se me vaya a acusar de delito fiscal", ha replicado el exvicepresidente. "Usted dice que tengo paraísos fiscales... ¿De dónde? Hacienda tiene que decir todavía qué dinero le debo", ha replicado, tras la intervención del portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Alberto Garzón, que se ha remitido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se acusaba a Rato de cometer varios delitos fiscales.

En este sentido, ha dicho que considera que el informe de la Guardia Civil es "falso". "Puede citarlo, pero no ha llegado a ser una acusación y llevamos tres años", ha apostillado.

Sin embargo, el exvicepresidente ha rechazado tales acusaciones, asegurando haber pagado todos los impuestos que le corresponden y declarado todas sus rentas de manera voluntaria. "No porque la inspección me haya podido encontrar ninguna renta que yo no haya declarado", ha dicho.

En todo caso, ha reconocido tener una "discusión con Hacienda por la remuneración a través de sociedades profesionales". "La tengo, lo reconozco. Como muchísima gente", ha dicho.

Rodrigo Rato, ha indicado en el Congreso que varios ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy fueron dejando caer acusaciones en su contra en público y en privado hasta acabar con su detención en abril de 2015. "Y me da mucha pena, porque he estado 30 años en el PP", ha señalado.

Rato explicó que en los meses de febrero y marzo de 2015 tres personas le avisaron de que el Gobierno le quería meter en la cárcel y que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, aconsejó a su secretaria que se fuera separando de él.

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis financiera, y en respuesta al ponente del PP, Miguel Angel Paniagua, que le había echado en cara el "daño" hecho al partido por los escándalos de las 'tarjetas black' y Bankia, Rato ha replicado desvelando actuaciones del Gobierno de Rajoy en su contra.