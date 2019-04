Rajoy: "Le he transmitido a Puigdemont que no se puede hacer política sin cumplir la ley"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para informar del desarrollo de su encuentro con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo ha valorado "positivamente que se haya celebrado esta reunión", a la que, según ha añadido, siempre ha estado "dispuesto" y que ha transcurrido en "términos muy correctos".

"Juntos ganamos todos", ha subrayado Rajoy tras señalar que está "dispuesto al diálogo y a trabajar en aquellos asuntos que necesiten" su colaboración. A partir de ahí, ha reconocido las discrepancias que entre ambos se han evidenciado durante las dos horas y cuarto de encuentro. "Le he explicado mi posición: que Cataluña es España y la inmensa mayoría de los españoles lo sentimos como tal", ha dicho.

Rajoy ha recalcado que hay cuestiones en las que no es posible el acuerdo, como en la convocatoria de un referéndum. Así, le ha dicho a Puigdemont que no cabe ninguna consulta que prive a todos los españoles del derecho a decidir sobre lo que es su país. Por eso, le ha dejado claro que va a defender "la unidad de España" y "la soberanía nacional" y que "lo que sea España lo deciden todos los españoles".

Otros temas que ambos han abordado son el de la crisis de refugiados, para el que le ha pedido "colaboración", y la "judicialización de la política", punto en el que le ha transmitido que "no se puede hacer política sin cumplir la ley". Y un "tema capital" como son las perspectivas de la economía española, especialmente en relación al cumplimiento del déficit. También ha explicado que la vicepresidenta del Gobierno y el vicepresidente de la Generalitat se reunirán próximamente "para tratar asuntos de transferencias aún pendientes".

El adelanto electoral y el exministro Soria, entre las preguntas

Rajoy ha sido preguntado por los periodistas acerca de otros puntos de la actualidad. "Si no queremos repetir elecciones, lo más sensato hubiera sido una gran coalición", ha afirmado, añadido que, aunque "el PSOE se ha negado", él hoy sigue creyendo "que lo mejor para los intereses de los españoles es un gobierno como el que hay en los países más importantes del mundo". Por eso, ha asegurado que "es incomprensible" que esta opción "no haya sido atendida y nos veamos abocados a un proceso electoral".

Con todo, en la rueda de prensa le ha transmitido a Pedro Sánchez "la enésima invitación a que no haya elecciones". "Si sigue en su empeño de no hablar, es evidente que yo no puedo hacer nada", ha apostillado.

Respecto a la dimisión como ministro de José Manuel Soria, el presidente del Gobierno en funciones ha valorado que "las explicaciones que ha dado le honran". "Las razones que me ha trasladado son exactamente las mismas que traladó a la opinión pública", ha explicado, antes de calificarle como "un buen amigo" y "un buen ministro" que "ha servido bien en este Gobierno".