Rajoy y Sánchez cruzan acusaciones sobre corrupción en la sesión de control del Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se han enzarzado este miércoles en la sesión de control del Congreso en acusaciones mutuas sobre los casos de corrupción que afectan a ambos partidos.



La pregunta de Sánchez a Rajoy versaba sobre la crecida del Ebro, después de que el Gobierno rechazara que la cambiara para poder interpelarle por la trama Gürtel, tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de abrir juicio oral para 40 imputados por la primera etapa del caso, entre ellos, el extesorero del PP Luis Bárcenas.



En su réplica, Sánchez ha aprovechado para sacar a Rajoy el asunto de Gürtel, acusándole de "esconderse cada vez que hay un problema".



"Por eso, se niega a responder preguntas que tiene que ver con la trama Gürtel y que le implican a su partido directamente", le ha recriminado el dirigente socialista.



Según Sánchez, el problema es que mientras Rajoy "calla", el ministro de Justicia, Rafael Catalán, "amedranta y amenaza al juez instructor (Ruz) de la Gürtel" y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ordena "no colaborar con la Justicia y utilizar de manera partidista a la Agencia Tributaria".



También ha preguntado a Rajoy si el PP ha pagado ya la fianza de 245.000 euros impuesta al partido en su condición de partícipe de la trama a título lucrativo.

"Deje de esconderse, acuda al Congreso y asuma sus responsabilidades como presidente del Congreso", le ha conminado Sánchez.



El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha recordado a Rajoy que, en su segundo turno de palabra, solo tenía obligación de contestar a Sánchez en relación con la crecida del Ebro.



Sin embargo, Rajoy ha optado por replicar al líder de la oposición echándole en cara el caso de los ERE de Andalucía y la ausencia de responsabilidades asumidas por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.



"No le pediré explicaciones por los 850 millones de los ERE de Andalucía que todavía no hemos conocido en esta Cámara a qué lo destinaban, ni por los más de 250 imputados que se han producido, ni por la falta de explicaciones por parte de la presienta de la Junta de Andalucía", ha dicho Rajoy a Sánchez antes de proseguir con su respuesta sobre las inundaciones del Ebro.