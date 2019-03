Rajoy: "La reforma fiscal impulsará el crecimiento económico y el empleo"

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Rajoy ha defendido su reforma fiscal, insistiendo en que implicará una rebaja media en el IRPF del 12,5%, "llegando incluso al 30% en algunos casos, fundamentalmente en las rentas medias y bajas". El líder de la oposición, por su parte, ha recordado al presidente que el IRPF es uno de los 50 impuestos tasas que ha subido el Gobierno en esta legislatura, y le ha avisado de que la reforma planteada dificultará el cumplimiento de los objetivos de déficit. "Habrá problemas con el déficit y volverán a apretar a las comunidades autónomos para que haya recortes sociales", ha denunciado.



Además, el presidente del Gobierno ha advertido a Amaiur de que mientras no pida la disolución de la organización terrorista ETA y pida disculpas por sus crímenes no puede dar lecciones de democracia a nadie y le ha recordado que la Constitución no recoge el derecho de autodeterminación.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rajoy respondía así al diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que ha pedido al Ejecutivo que respete la voluntad "mayoritaria" de la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente sobre la autodeterminación. Después de que Errekondo haya reprochado al Gobierno que su "asignatura pendiente" sea "la democracia", Rajoy ha contestado: "nosotros no tenemos ninguna asignatura pendiente en democracia.



Sobre la decisión de Magdalena Álvarez de dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Rajoy ha evitado hacer comentarios. Rajoy ha sido preguntado por los periodistas por esa dimisión a su llegada al Congreso para participar en la sesión de control al Gobierno del pleno de a Cámara. Los informadores le han pedido que confirmara si, tal y como ha dicho Álvarez, ha habido presiones y maniobras del Gobierno para que abandonara su cargo.

Rajoy no ha hecho comentario alguno y ha accedido al hemiciclo para participar en la sesión de control. A su término, también en los pasillos del Congreso, los periodistas han vuelto a preguntar al presidente del Gobierno qué le parecía la dimisión de la exministra y se ha limitado señalar: "no tengo nada que decir". Álvarez, imputada en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ha anunciado hoy su dimisión acusando al Gobierno de orquestar una campaña de "manipulación y acoso" en su contra.