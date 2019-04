Rajoy propone al PSOE un pacto para gobernar la nación, las comunidades y los ayuntamientos

Este miércoles ha lanzado una idea nueva: un pacto entre populares y socialistas, no sólo para el gobierno de la Nación, sino también para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Una especie de "macropacto" entre los dos grandes partidos.

Rajoy revela que ha llamado a Pedro Sánchez tras el encuentro fallido que ambos mantuvieron en La Moncloa después de las elecciones. No ha querido reunirse con él, insiste. “Prefiere llegar al entendimiento con Podemos, y yo tengo que respetarlo”, dice el jefe del gobierno.

Reconoce que sin un entendimiento con el PSOE es imposible que gobierne el PP, y ofrece ampliar su pacto de gran coalición. "Si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PP, Ciudadanos y el PSOE, puede haber un acuerdo que afecte también a comunidades autónomas y grandes ayuntamientos: "De lo que de lo que se trata –dice- es que se pueda gobernar con tranquilidad".

El Partido Popular está dispuesto a apuntalar a los barones socialistas en lugares que dependen de Podemos. Y no considera que el último caso de corrupción que ha estallado a los populares en Valencia pueda dificultar las negociaciones.

"Yo no le voy a decir al señor Sánchez que no me siento con él por los Eres de Andalucía, como tampoco se lo dijo Ciudadanos a Susana Díaz. Lo que todos tenemos que hacer es ser lo más eficaces , contundentes e implacables contra quienes cometen actos de corrupción", asegura Rajoy.

El presidente del gobierno en funciones y descarta su retirada y también apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos. Dice que hay mucha ingeniería política y juego de pillos, pero una única oferta sensata: la suya.