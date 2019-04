Rajoy: "No nos hemos apuntado al carrusel de ocurrencias que hemos visto en estos meses"

El presidente de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha comparecido en rueda de prensa tras su reunión con el Rey Felipe VI, donde ha declarado que le ha hecho saber que no tiene "los apoyos suficientes para ser candidato a la presidencia del Gobierno". "Despues de los resultados electorales, en los que el PP ganó las elecciones, era evidente que para constituir un gobierno había que pactar", apunta.

Rajoy ha vuelto ha explicar que "lo mejor" para España "era un acuerdo entre el PP y PSOE", sin importar que se uniera Ciudadanos. "Cuatro meses después creo que esa propuesta era la más razonable y la mejor para los españoles", señala.

Ese Gobierno "supondría dar un buen mensaje de estabilidad, de certidumbre y de seguridad, y teniendo en cuenta que el gran objetivo tiene que ser consolidar la recuperación económica, sería un Gobierno que daría confianza", considera. El presidente en funciones ha intentado siempre "defender los intereses de una mayoría de españoles que ha votado al PP y que quieren que en España haya un gobierno presidido por los princicios de moderación y de estabilidad".

El presidente en funciones ha recalcado que el Partido Popular "no se ha dejado llevar por la ansiedad" ni se ha apuntado "al carrusel de ocurrencias" de los últimos cuatro meses. "Los militantes de mi partido se han portado como lo que son, personas serias", apunta.

Se ha mostrado "poco partidario de estar todo el día sacando conejos de la chistera", porque considera que "no conduce a nada y es poco serio". "En el PP se ha trabajado muy bien. Cuando alguien tenga una idea que sea buena para España, intentaré llevarla adelante", reconoce.

Rajoy ha ido detallando sus pasos después del 20 de diciembre. Tuvo "una reunión con Pedro Sánchez" y con otras fuerzas políticas. El 11 de febrero hizo "llegar un documento al líder del PSOE y de Ciudadanos, con los cinco grandes objetivos para los próximos cuatro años".

El líder del Partido Popular ha enumerado cada uno de ellos, "el crecimiento económico y la creación de empleo; mejorar y mantener las políticas que conforman el estado de bienestar; defender la igualdad de los españoles, la soberanía nacional y la unidad de España; defender los derechos y las libertades de los ciudadanos; y abordar algunas reformas institucionales"

"Éste fue nuestro planteamiento. No fue posible porque el Partido Socialista no quiso, no es que no quisiera acordar, es que ni siquiera quiso hablar", explica Mariano Rajoy. Asegura que respeta "la forma de actuar de todo el mundo", pero considera que "esto hay que corregirlo en el futuro".

A partir de ahí, lo que hicieron los demás grupos fue "defender sus posiciones". "Ciudadanos decidió votar como presidente de gobierno al señor Sánchez y su programa electoral, lo respeto pero yo no lo hice", detalla. "Podemos quería un gobierno de izquierda, y por suerte para España, este gobierno no ha salido adelante", señala.

Por último ha explicado que "el PSOE quiso pactar con los dos a la vez, pero como era previsible todo eso no llegó a parte alguna".

Ha finalizado su discurso dando "las gracias a los militantes del PP y a sus votantes por el apoyo" que ha recibido en estos cuatro meses. Además al ser preguntado por si se planteó hacerse a un lado, y por si cree que cuenta con el respaldo de los populares para que continúe, ha respondido: "La respuesta a si me lo planteé es 'no', y la respuesta a si creo que cuento con el respaldo es 'sí'.